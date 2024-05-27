Самое злопамятное существо: какие эмоции испытывает кошка, когда на нее кричат

Эксперты ответили, какие эмоции испытывает кошка, на которую накричали

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки тонко улавливают человеческие эмоции. Они могут понять настроение хозяина просто по его интонации. Поэтому важно оставаться терпеливым и спокойным с питомцем.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кричать на кошку не следует. Это только напугает и расстроит животное, сделав его нервным.

Кроме того, питомец может перестать чувствовать себя в безопасности. В такой ситуации он будет прятаться, избегать контакта с человеком и стараться держаться подальше.

Кошка может проявить скрытую агрессию. Владельцы могут заметить, что животное начинает делать разные пакости.

Например, можно обнаружить покусанные растения или сброшенные со стола вещи. К тому же, кошка может начать метить территорию, заменяя запах хозяина своим.

Возможна и открытая агрессия. В этом случае кошка может начать кусаться и царапаться.