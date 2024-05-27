Самое злопамятное существо: какие эмоции испытывает кошка, когда на нее кричат

Кошки тонко улавливают человеческие эмоции. Они могут понять настроение хозяина просто по его интонации. Поэтому важно оставаться терпеливым и спокойным с питомцем.
Кричать на кошку не следует. Это только напугает и расстроит животное, сделав его нервным.
Кроме того, питомец может перестать чувствовать себя в безопасности. В такой ситуации он будет прятаться, избегать контакта с человеком и стараться держаться подальше.
Кошка может проявить скрытую агрессию. Владельцы могут заметить, что животное начинает делать разные пакости.
Например, можно обнаружить покусанные растения или сброшенные со стола вещи. К тому же, кошка может начать метить территорию, заменяя запах хозяина своим.
Возможна и открытая агрессия. В этом случае кошка может начать кусаться и царапаться.
Эта подкормка поможет чёрной смородине получить необходимые питательные вещества для развития и формирования плодов.