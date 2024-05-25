Кошка мяукает в ответ на наши вопросы: языковой барьер вот-вот рухнет

Эксперты ответили, почему кошка мяукает в ответ хозяину

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие любители кошек, время от времени вступая в простой разговор со своим питомцем, слышат в ответ только характерное "мяу".

Фото: openverse.org by Fabian is licensed under CC BY 3.0.

Некоторые не придают этому особого значения, рассматривая мяуканье как простое проявление звуковой коммуникации без скрытого смысла. В то время как другие убеждены, что их пушистый друг пытается что-то сказать, но на своем собственном языке.

Кошка, проводя много времени с людьми, способна запоминать определенные фразы, которые часто повторяются. Кроме того, она может улавливать интонацию, с которой говорит человек.

Предполагается, что ответное мяуканье кошки может передавать ее текущие эмоции и настроения. Возможно, эти чувства никак не связаны с тем, о чем говорит ее хозяин, а скорее являются спонтанным проявлением. Питомец просто стремится поддерживать контакт на своем уровне понимания.

Также есть мнение, что кошка может быть довольно хитрой. Она может помнить случаи, когда ее мяуканье вызывало положительную реакцию у человека, и использовать это знание для получения внимания, ласки или даже еды.

Самым распространенным и широко принятым объяснением ответного мяуканья считается то, что животное пытается выразить свои потребности. И если оно не в состоянии удовлетворить их самостоятельно, оно обращается к человеку, который, как они надеются, сможет помочь.