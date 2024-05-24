Они чувствуют вашу смерть: как кошка говорит о том, что хозяин скоро умрет

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Стало известно, как кошки предвидят смерть хозяина

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Зоосфера » Кошки

Считается, что кошки способны предчувствовать болезни и смерть своих владельцев.

Стало известно, как кошки предвидят смерть хозяина
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Учёные пока не могут дать однозначного объяснения этой способности кошек, но и не исключают её. Как кошки ведут себя перед смертью владельцев Учёные предполагают, что способность кошек предчувствовать смерть может быть связана с их острым обонянием.

Оно позволяет кошкам распознавать вещества, которые выделяет организм тяжело больного человека. Чувствуя этот запах, кошка может испытывать панический страх и впадать в буйство.

Например, кошка может громко мяукать, шипеть, рычать, бегать по дому и т.д.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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