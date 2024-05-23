Собаки, которые созданы, чтобы охранять: выделены самые способные породы

Для многих людей частный дом ассоциируется с верным охранником — сторожевой собакой.
Собаке, предназначенной для охраны дома, предъявляются определенные требования. Желательно, чтобы она была среднего или крупного размера, имела теплую шерсть и отличалась умом и сообразительностью.
Этим требованиям соответствуют несколько пород.
Среднеазиатская овчарка (алабай)
Собаки этой породы отлично понимают свою задачу и не позволят незнакомцам проникнуть на охраняемую территорию.
Немецкая овчарка
Немецкая овчарка не только хороший охранник, но и преданный компаньон, способный стать заботливой нянькой.
Кавказская овчарка
Кавказские овчарки могут охранять участок даже без специальной дрессировки благодаря врожденному недоверию и враждебности к чужакам, за исключением хозяина и его семьи.
Акита-ину
Недоверие к незнакомцам у акита-ину заложено генетически, как и выдержка, физическая сила и выносливость. Эти качества делают их отличными охранниками.
Московская сторожевая
Эта порода была специально выведена для охраны различных объектов. Благодаря дрессировке, такие собаки могут выполнять роли компаньонов, воспитателей и поводырей.
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