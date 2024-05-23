Собаки, которые созданы, чтобы охранять: выделены самые способные породы

Кинологи назвали охранные породы собак

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Для многих людей частный дом ассоциируется с верным охранником — сторожевой собакой.

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Собаке, предназначенной для охраны дома, предъявляются определенные требования. Желательно, чтобы она была среднего или крупного размера, имела теплую шерсть и отличалась умом и сообразительностью.

Этим требованиям соответствуют несколько пород.

Среднеазиатская овчарка (алабай)

Собаки этой породы отлично понимают свою задачу и не позволят незнакомцам проникнуть на охраняемую территорию.

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка не только хороший охранник, но и преданный компаньон, способный стать заботливой нянькой.

Кавказская овчарка

Кавказские овчарки могут охранять участок даже без специальной дрессировки благодаря врожденному недоверию и враждебности к чужакам, за исключением хозяина и его семьи.

Акита-ину

Недоверие к незнакомцам у акита-ину заложено генетически, как и выдержка, физическая сила и выносливость. Эти качества делают их отличными охранниками.

Московская сторожевая

Эта порода была специально выведена для охраны различных объектов. Благодаря дрессировке, такие собаки могут выполнять роли компаньонов, воспитателей и поводырей.