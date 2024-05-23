Сколько можно не кормить и не давать воду коту: максимальный жизненный ресурс

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Ветеринары рассказали, сколько кот проживет без еды и воды

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Зоосфера » Кошки

Когда покидаете дом, всегда оставляйте кошке запас еды и воды на всякий случай.

Ветеринары рассказали, сколько кот проживет без еды и воды
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хотя кошки достаточно выносливы, не каждая из них сможет выдержать длительное отсутствие пищи и воды.

Сколько кошка может прожить без еды и воды

Здоровая молодая кошка может обходиться без еды около двух недель.

Кот старше 8 лет может погибнуть уже через пять дней без пищи.

Новорожденный котенок может не пережить даже сутки голодовки. Без воды кошка может прожить максимум пять дней, а в жаркую погоду — еще меньше.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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