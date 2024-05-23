Сколько можно не кормить и не давать воду коту: максимальный жизненный ресурс

Когда покидаете дом, всегда оставляйте кошке запас еды и воды на всякий случай.
Хотя кошки достаточно выносливы, не каждая из них сможет выдержать длительное отсутствие пищи и воды.
Здоровая молодая кошка может обходиться без еды около двух недель.
Кот старше 8 лет может погибнуть уже через пять дней без пищи.
Новорожденный котенок может не пережить даже сутки голодовки. Без воды кошка может прожить максимум пять дней, а в жаркую погоду — еще меньше.
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