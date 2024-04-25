Подумайте дважды: эти породы собак не рекомендуют заводить ветеринары

Когда ветеринары не рекомендуют заводить определённую породу собак, это обычно связано с их здоровьем.
Народная мудрость гласит, что собаки быстро заживляют раны, но это не всегда так.
Вот пять пород, которые ветеринары чаще всего не советуют заводить:
Бернская овчарка
Эта порода известна своим дружелюбным характером и верностью, но считается одной из самых болезненных. Средняя продолжительность жизни бернской овчарки редко превышает восемь лет. Они склонны к онкологическим заболеваниям, что делает важным правильное питание, режим и поддержание гормонального баланса.
Английский бульдог
Из-за специфического строения морды эти собаки испытывают трудности с дыханием и плохо переносят жару. Также у них могут возникнуть проблемы с глазами, суставами и остеомиелит.
Золотистый ретривер
Эти дружелюбные животные склонны к дисплазии тазобедренного сустава, что может привести к артриту и хромоте. Чтобы избежать осложнений, необходимо избегать переохлаждения и следить за режимом питания, чтобы предотвратить заворот желудка.
Боксер
Как и другие породы с короткими мордами, боксеры страдают от проблем с дыханием в жаркую погоду и склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям. У боксеров также высок риск развития онкологии горла и полости рта.
Доберман
У доберманов могут быть проблемы с дисплазией, шейными позвонками, аллергиями, дерматитами и гипотериозом.
Выбор породы собаки должен учитывать эти риски, чтобы обеспечить животному здоровую и счастливую жизнь.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.