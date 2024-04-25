Подумайте дважды: эти породы собак не рекомендуют заводить ветеринары

Ветеринары назвали породы собак, которые не стоит заводить

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда ветеринары не рекомендуют заводить определённую породу собак, это обычно связано с их здоровьем.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Народная мудрость гласит, что собаки быстро заживляют раны, но это не всегда так.

Вот пять пород, которые ветеринары чаще всего не советуют заводить:

Бернская овчарка

Эта порода известна своим дружелюбным характером и верностью, но считается одной из самых болезненных. Средняя продолжительность жизни бернской овчарки редко превышает восемь лет. Они склонны к онкологическим заболеваниям, что делает важным правильное питание, режим и поддержание гормонального баланса.

Английский бульдог

Из-за специфического строения морды эти собаки испытывают трудности с дыханием и плохо переносят жару. Также у них могут возникнуть проблемы с глазами, суставами и остеомиелит.

Золотистый ретривер

Эти дружелюбные животные склонны к дисплазии тазобедренного сустава, что может привести к артриту и хромоте. Чтобы избежать осложнений, необходимо избегать переохлаждения и следить за режимом питания, чтобы предотвратить заворот желудка.

Боксер

Как и другие породы с короткими мордами, боксеры страдают от проблем с дыханием в жаркую погоду и склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям. У боксеров также высок риск развития онкологии горла и полости рта.

Доберман

У доберманов могут быть проблемы с дисплазией, шейными позвонками, аллергиями, дерматитами и гипотериозом.

Выбор породы собаки должен учитывать эти риски, чтобы обеспечить животному здоровую и счастливую жизнь.