Какого питомца завести для лечения: подходящие породы кошек назвали эксперты

Какие питомцы помогают с проблемами со здоровьем

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Давно известно, что кошки обладают целебными свойствами, и в ряде случаев это подтверждено научными исследованиями. Исследования показывают, что владельцы кошек живут дольше и испытывают меньше стресса.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот обзор рекомендаций по выбору пород кошек в зависимости от определённых заболеваний.

Специалисты определили, какие породы кошек могут помогать в борьбе с определёнными болезнями.

Тревога и бессонница: для регулярных проблем с этими состояниями рекомендуется завести кошку с длинной шерстью. Подойдут мейн-кун, ангорская, гималайская или сибирская породы.

для регулярных проблем с этими состояниями рекомендуется завести кошку с длинной шерстью. Подойдут мейн-кун, ангорская, гималайская или сибирская породы. Сердечно-сосудистые заболевания: при проблемах с сердцем и сосудами лучше выбрать короткошерстную породу, такую как британская кошка, которая может способствовать улучшению состояния.

при проблемах с сердцем и сосудами лучше выбрать короткошерстную породу, такую как британская кошка, которая может способствовать улучшению состояния. Заболевания опорно-двигательного аппарата: в этом случае может помочь персидская кошка, поскольку считается, что она способна снижать болевые ощущения.

в этом случае может помочь персидская кошка, поскольку считается, что она способна снижать болевые ощущения. Желудочно-кишечные проблемы: сиамские кошки могут помогать при расстройствах пищеварения и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Обычные беспородные кошки могут действовать как натуральное успокоительное средство.