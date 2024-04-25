Какого питомца завести для лечения: подходящие породы кошек назвали эксперты

Давно известно, что кошки обладают целебными свойствами, и в ряде случаев это подтверждено научными исследованиями. Исследования показывают, что владельцы кошек живут дольше и испытывают меньше стресса.
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Вот обзор рекомендаций по выбору пород кошек в зависимости от определённых заболеваний.
Специалисты определили, какие породы кошек могут помогать в борьбе с определёнными болезнями.
Тревога и бессонница: для регулярных проблем с этими состояниями рекомендуется завести кошку с длинной шерстью. Подойдут мейн-кун, ангорская, гималайская или сибирская породы.
Сердечно-сосудистые заболевания: при проблемах с сердцем и сосудами лучше выбрать короткошерстную породу, такую как британская кошка, которая может способствовать улучшению состояния.
Заболевания опорно-двигательного аппарата: в этом случае может помочь персидская кошка, поскольку считается, что она способна снижать болевые ощущения.
Желудочно-кишечные проблемы: сиамские кошки могут помогать при расстройствах пищеварения и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Обычные беспородные кошки могут действовать как натуральное успокоительное средство.