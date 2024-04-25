Кошки определяют местоположение своего хозяина по нахождению голоса

Ученые рассказали, как кошки понимают, где находится хозяин

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Было обнаружено, что кошки способны определять местонахождение своих владельцев, ориентируясь на источник звука их голоса.

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Японские исследователи из Киотского института смогли подтвердить это через серию экспериментов, используя аудиоустройства.

Учёные разместили динамики в различных комнатах и наблюдали за реакцией животных на голос хозяина.

Основной интерес для животных представлял факт кажущегося быстрого перемещения их владельца по помещению.