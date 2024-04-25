Кошки определяют местоположение своего хозяина по нахождению голоса

Было обнаружено, что кошки способны определять местонахождение своих владельцев, ориентируясь на источник звука их голоса.
Японские исследователи из Киотского института смогли подтвердить это через серию экспериментов, используя аудиоустройства.
Учёные разместили динамики в различных комнатах и наблюдали за реакцией животных на голос хозяина.
Основной интерес для животных представлял факт кажущегося быстрого перемещения их владельца по помещению.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.