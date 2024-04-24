Самые ласковые: эти кошки официально любят своего хозяина больше, чем кого-либо

Эксперты назвали самых ласковых кошек

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — это одни из самых распространенных домашних питомцев, представляющих собой разнообразие пород с уникальными чертами внешности, поведения и характера.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сибирская кошка: эта порода славится своей дружелюбностью и долголетием от 17 до 20 лет. Сибирские кошки отлично ладят с детьми и другими животными, при этом проявляя чистоплотность и хорошее здоровье.

эта порода славится своей дружелюбностью и долголетием от 17 до 20 лет. Сибирские кошки отлично ладят с детьми и другими животными, при этом проявляя чистоплотность и хорошее здоровье. Рэгдолл: средняя продолжительность жизни этой породы — от 11 до 15 лет. Их низкий тонус мышц делает их похожими на тряпичные куклы при подъеме, что является одной из их особенностей. Рэгдоллы обладают уникальной окраской шерсти, отличаются крупным размером, но при этом неагрессивны и легко привязываются к хозяевам.

средняя продолжительность жизни этой породы — от 11 до 15 лет. Их низкий тонус мышц делает их похожими на тряпичные куклы при подъеме, что является одной из их особенностей. Рэгдоллы обладают уникальной окраской шерсти, отличаются крупным размером, но при этом неагрессивны и легко привязываются к хозяевам. Тонкинская кошка: продолжительность жизни этой породы составляет от 10 до 16 лет. Они известны своей игривостью, активностью и преданностью хозяевам. Тонкинские кошки дружелюбны и ласковы, готовы сопровождать своего хозяина везде.

продолжительность жизни этой породы составляет от 10 до 16 лет. Они известны своей игривостью, активностью и преданностью хозяевам. Тонкинские кошки дружелюбны и ласковы, готовы сопровождать своего хозяина везде. Бирманская кошка: эта порода живет в среднем от 14 до 16 лет. Бирманские кошки отличаются уравновешенным характером и адекватностью, проявляя игривость и дружелюбие. Они обожают детей и хорошо ладят с другими животными.

эта порода живет в среднем от 14 до 16 лет. Бирманские кошки отличаются уравновешенным характером и адекватностью, проявляя игривость и дружелюбие. Они обожают детей и хорошо ладят с другими животными. Персидская кошка: продолжительность жизни этой породы составляет от 15 до 20 лет. Персидские кошки умные и поддаются дрессировке, при этом они очень ласковы и нежны. Они предпочитают спать в постели со своими хозяевами и могут приспособиться к жизни в небольшой квартире.

Каждая из этих пород прекрасна по-своему, и выбор зависит от предпочтений и потребностей будущего хозяина.