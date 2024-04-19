Обязательно поговорите об этом с собакой: какие преимущества дадут постоянные разговоры с питомцем

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1:35
Зоосфера » Собаки

Многие индивиды общаются со своими питомцами, однако испытывают дискомфорт от этого. Но на самом деле, такая привычка совершенно нормальна! Более того, разговоры с собакой приносят пользу как хозяину, так и животному.

Кинологи рассказали, для чего разговаривать с собакой
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Зачем же вести диалог с верным четвероногим другом?

Возвращаясь домой после напряжённого рабочего дня, вы часто начинаете беседовать со своим питомцем, делясь своими проблемами? Не нужно беспокоиться, это вполне естественно. Ваше психическое состояние находится под контролем.

Кроме того, такое поведение со стороны хозяина вполне понятно: нужно выговориться, но не хочется обременять близких и друзей своими заботами.

Ведя разговор с собакой, человек перестаёт сдерживать в себе проблемы. Он расслабляется и успокаивается, а также учится выражать свои мысли.

Польза для питомца от общения с хозяином Собаки способны усвоить множество "человеческих" слов, иногда даже десятки или сотни.

Чем чаще хозяин общается со своим питомцем, тем лучше питомец понимает людей.

Кроме того, взаимодействие человека со собакой полезно и для самого животного, потому что оно подтверждает его значимость. Это помогает избежать чувства одиночества, особенно в случае с занятыми хозяевами, которые редко бывают дома.

Поэтому не стоит сдерживаться в разговорах со своим верным четвероногим другом. Важно лишь помнить не кричать на собаку и не пугать её.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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