На рынке представлено множество спреев от блох, но владелец кошки может легко приготовить такое средство самостоятельно. В результате получится естественное и безопасное средство, при этом можно сэкономить деньги.
По своей эффективности самодельное средство ничем не уступает готовому из магазина. Возможно, даже окажется лучше. Процесс создания такого спрея прост: в кастрюлю наливают пол-литра обычной воды, добавляют кусочки лимона, свежую лаванду и немного сушеной лаванды (1 столовая ложка).
Затем кастрюлю ставят на конфорку на минимальный огонь и держат полчаса. После этого посуду снимают с плиты, жидкость остужают, процедив через фильтр. Полученную жидкость переливают в пульверизатор или пластиковую бутылку с распылителем. Готовое средство наносят на шерсть кошки каплями.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.