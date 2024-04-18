Как сварить идеальное средство от блох для кошки: покрываем пушистика с головы до пят

Эксперты рассказали, как приготовить средство от блох

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

На рынке представлено множество спреев от блох, но владелец кошки может легко приготовить такое средство самостоятельно. В результате получится естественное и безопасное средство, при этом можно сэкономить деньги.

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По своей эффективности самодельное средство ничем не уступает готовому из магазина. Возможно, даже окажется лучше. Процесс создания такого спрея прост: в кастрюлю наливают пол-литра обычной воды, добавляют кусочки лимона, свежую лаванду и немного сушеной лаванды (1 столовая ложка).

Затем кастрюлю ставят на конфорку на минимальный огонь и держат полчаса. После этого посуду снимают с плиты, жидкость остужают, процедив через фильтр. Полученную жидкость переливают в пульверизатор или пластиковую бутылку с распылителем. Готовое средство наносят на шерсть кошки каплями.