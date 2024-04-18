Мальчик с пальчик: названы породы самых крошечных собак

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Кинологи назвали самые маленькие породы собак

2:02
Зоосфера » Собаки

Появление миниатюрных собачек, кажется, утвердило их вечную популярность. Эти маленькие питомцы, высовывающиеся из сумок знаменитостей, обладают множеством преимуществ. Например, модницы наряжают их и создают им прически, дети играют с ними, а уход за такими питомцами не такой уж сложный: они меньше кошки по размерам и могут использовать обычный лоток.

Кинологи назвали самые маленькие породы собак
Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В то время как необходимость в ежедневных выгулах отпадает, большинство "малышей" также гипоаллергенны. Однако, у этих прелестных созданий есть и свои минусы. Они часто компенсируют свой маленький размер высокомерным и эгоистичным поведением. Собачки могут быть упрямыми и непослушными, иногда отказываясь спать вне постели хозяев. Это может вызывать беспокойство у владельца, который опасается нанести вред питомцу, не заметив его рядом.

Чихуахуа, например, характеризуется не лучшими качествами, но его высокая цена говорит о его привлекательности для некоторых. Вес этой породы обычно составляет от 500 г до 3 кг, хотя известны и экземпляры высотой всего в 12 см. Они требуют много внимания и могут быть привередливы в еде и воспитании.

Йорки, с другой стороны, требуют меньше усилий в уходе, но могут иметь свои "проблемы". Среди них — необходимость регулярного посещения парикмахера и привыкание к пеленке.

Русские той-терьеры требуют большего внимания и имеют множество нюансов в уходе. Они могут быть пугливыми и нуждаются в активности, но при этом могут быть непредсказуемыми в поведении.

Японский хин является культурным и требовательным в уходе питомцем, который предпочитает одного хозяина и регулярные прогулки.

Померанский шпиц - смелый и активный, но требует ухода за его длинной шерстью и может быть агрессивным по отношению к большим собакам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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