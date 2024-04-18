Мальчик с пальчик: названы породы самых крошечных собак

Кинологи назвали самые маленькие породы собак

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Появление миниатюрных собачек, кажется, утвердило их вечную популярность. Эти маленькие питомцы, высовывающиеся из сумок знаменитостей, обладают множеством преимуществ. Например, модницы наряжают их и создают им прически, дети играют с ними, а уход за такими питомцами не такой уж сложный: они меньше кошки по размерам и могут использовать обычный лоток.

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В то время как необходимость в ежедневных выгулах отпадает, большинство "малышей" также гипоаллергенны. Однако, у этих прелестных созданий есть и свои минусы. Они часто компенсируют свой маленький размер высокомерным и эгоистичным поведением. Собачки могут быть упрямыми и непослушными, иногда отказываясь спать вне постели хозяев. Это может вызывать беспокойство у владельца, который опасается нанести вред питомцу, не заметив его рядом.

Чихуахуа, например, характеризуется не лучшими качествами, но его высокая цена говорит о его привлекательности для некоторых. Вес этой породы обычно составляет от 500 г до 3 кг, хотя известны и экземпляры высотой всего в 12 см. Они требуют много внимания и могут быть привередливы в еде и воспитании.

Йорки, с другой стороны, требуют меньше усилий в уходе, но могут иметь свои "проблемы". Среди них — необходимость регулярного посещения парикмахера и привыкание к пеленке.

Русские той-терьеры требуют большего внимания и имеют множество нюансов в уходе. Они могут быть пугливыми и нуждаются в активности, но при этом могут быть непредсказуемыми в поведении.

Японский хин является культурным и требовательным в уходе питомцем, который предпочитает одного хозяина и регулярные прогулки.

Померанский шпиц - смелый и активный, но требует ухода за его длинной шерстью и может быть агрессивным по отношению к большим собакам.