Почему у каждого хозяина кошки должна быть фольга: всем на заметку

Эксперты рассказали, для чего хозяину кошки нужна фольга

Если у вас в квартире живет кошка, то обязательно приготовьтесь иметь запас фольги! Ведь этот металлический материал является незаменимым для владельцев пушистых друзей. Фольга приходит на помощь в тех ситуациях, когда нужно защитить определенные предметы или участки от непрошенных приключений четвероногого компаньона.

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Почему кошки не любят фольгу? Основная причина заключается в звуке, который издает этот материал при контакте с лапами питомца. К тому же, фольга может "прилипнуть" к лапам кошки, вызывая дискомфорт. Именно поэтому пушистые создания стараются избегать мест, где появляется этот металлический лист.

Если у вас есть кошка, вы можете использовать фольгу, чтобы защитить предметы, которые она слишком часто опрокидывает, например, вазу с растением или статуэтку на полке. Также вы можете закрыть фольгой участки, где появление мурлыки будет нежелательным, например, стол, на который ваш питомец постоянно запрыгивает, раздражая вас.