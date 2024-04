Почему у каждого хозяина кошки должна быть фольга: всем на заметку

Если у вас в квартире живет кошка, то обязательно приготовьтесь иметь запас фольги! Ведь этот металлический материал является незаменимым для владельцев пушистых друзей. Фольга приходит на помощь в тех ситуациях, когда нужно защитить определенные предметы или участки от непрошенных приключений четвероногого компаньона.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic