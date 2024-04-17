Будут пролеживать бока день за днем: названы породы самых ленивых собак, которых никак не замотивировать

Кинологи назвали самые ленивые породы собак

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Говорят, что собаки всегда отражают черты своих владельцев. Некоторые из них бодры и приветливы, другие немного заносчивы и горделивы, а третьи — спокойны и невозмутимы. В большинстве случаев действительно можно увидеть сходство в поведении между собакой и ее хозяином. Однако у собак все же есть определенные генетические особенности характера.

Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

В настоящее время существует около 400 различных пород собак, что позволяет людям легко выбрать питомца, который идеально подходит для их образа жизни. Исследования показывают, что есть так называемые "ленивые" породы собак, которые требуют минимума усилий от своих владельцев и предпочитают спокойный образ жизни.

Французский бульдог

Это миниатюрная версия обычного бульдога, родившаяся в Париже. Она не требует долгих прогулок и предпочитает проводить время, жуя резиновую игрушку перед телевизором. Важно дарить этой породе достаточно внимания и любви, чтобы она чувствовала себя счастливой и здоровой. Также следует регулярно проверять дыхательные пути бульдога, так как это проблемная зона для них.

Чихуахуа

Благодаря своим небольшим размерам эта порода идеально подходит для жизни в квартире и легко помещается в сумочку, если вы решите взять ее с собой в магазин или в парк. Чихуахуа поддаются дрессировке и даже могут быть приучены к горшку. Важно следить, чтобы они не прыгали с больших высот и не переохлаждались.

Английский бульдог

Этот крупный пес также предпочитает спокойный образ жизни и не проявляет особого интереса к физической активности. Важно контролировать его питание, чтобы избежать проблем с ожирением.

Бассет хаунд

Это порода, изначально предназначенная для охоты, но сейчас они легко приспособились к жизни в квартире. Они обожают все, что имеет запах, поэтому можно занять их даже простыми играми с ароматными предметами. Важно следить за состоянием их глаз и ушей.

Ньюфаундленд

Эта порода, также известная как "водолазы", идеально подходит для семей, даже самых ленивых. Они дружелюбны и отлично ладят с другими животными и детьми. Ньюфаундленды преданны и могут быть прекрасными спутниками как дома, так и в путешествиях.