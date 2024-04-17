Черви в животе: какие заболевания вам любезно подарит ваша кошка

Чешские ученые рассказали, какие заболевания передают кошки

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Считается, что кошка может передавать человеку кожные заболевания или заразить его паразитами. Однако ситуация далеко не так проста. Имеются случаи, когда обойтись лишь несколькими таблетками и зелёнкой не удастся, а заболевание проходит незаметно, но не без последствий для организма.

Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Исследователи из Карлова университета (Прага, Чехия) пришли к выводу, что кошка может заразить человека токсоплазмозом.

Человек заражается токсоплазмозом чаще всего в результате контакта с кошками. Однако заболевание часто протекает бессимптомно или с проявлениями, которые часто путают с гриппом.

Особенность этого заболевания заключается в том, что люди, переболевшие токсоплазмозом, могут столкнуться с психическими расстройствами. Наблюдается снижение когнитивных способностей, и виноваты в этом именно паразиты, а не последствия болезни.

При этом возбудители заболевания могут находиться в организме длительное время.