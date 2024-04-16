Борьба за власть: почему кошка не любит, когда ей смотрят в глаза

Ученые ответили, почему кошка не любит, когда ей смотрят в глаза

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Заметили ли вы, как ваша кошка начинает проявлять резкое отрицательное отношение к вам, когда вы смотрите ей в глаза? Изначально такое поведение вашего пушистого друга может показаться загадочным, но у этого есть свои причины, которые объясняют ученые-фелинологи.

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Существуют по меньшей мере две причины, по которым наши мурчащие компаньоны могут не одобрять игры в гляделки. Дополнительные детали будут раскрыты во второй части нашего обсуждения.

Физиологические особенности играют свою роль. Кошки, в отличие от людей, не обладают периферическим зрением. Когда им нужно что-то увидеть, они обращают свой взгляд напрямую к объекту интереса. Из-за этого для них непонятно, зачем вы смотрите им в глаза.

Еще одна причина кроется в борьбе за власть. Прямой взгляд в глаза может быть воспринят вашим пушистым другом как ваше стремление установить свою доминантность над ним или захватить его территорию. Часто уличные кошки именно таким образом "устанавливают отношения": первый, кто отводит взгляд, признается проигравшим.