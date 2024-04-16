Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России планируют создать социальную сеть для водителей
Курица с картошкой в мультиварке: сытное блюдо для семейного ужина
Nature: ИИ превзошёл человеческие возможности в решении сложных задач
Кинологи ответили, кто будет в опасности, если собака встретит ежа
Юрий Хованский считает скуфами Гарика Харламова и Сергея Бурунова
Чем подкормить сливу весной?
Стюардессы назвали напиток, который лучше не употреблять в самолете
Тренер рассказала, как научиться делать двойные прыжки на скакалке
Музыкальный критик разочарован: новый альбом Аллы Пугачёвой вызвал негативную реакцию
Борьба за власть: почему кошка не любит, когда ей смотрят в глаза

Ученые ответили, почему кошка не любит, когда ей смотрят в глаза

1:05
Зоосфера » Кошки

Заметили ли вы, как ваша кошка начинает проявлять резкое отрицательное отношение к вам, когда вы смотрите ей в глаза? Изначально такое поведение вашего пушистого друга может показаться загадочным, но у этого есть свои причины, которые объясняют ученые-фелинологи.

Ученые ответили, почему кошка не любит, когда ей смотрят в глаза
Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Существуют по меньшей мере две причины, по которым наши мурчащие компаньоны могут не одобрять игры в гляделки. Дополнительные детали будут раскрыты во второй части нашего обсуждения.

Физиологические особенности играют свою роль. Кошки, в отличие от людей, не обладают периферическим зрением. Когда им нужно что-то увидеть, они обращают свой взгляд напрямую к объекту интереса. Из-за этого для них непонятно, зачем вы смотрите им в глаза.

Еще одна причина кроется в борьбе за власть. Прямой взгляд в глаза может быть воспринят вашим пушистым другом как ваше стремление установить свою доминантность над ним или захватить его территорию. Часто уличные кошки именно таким образом "устанавливают отношения": первый, кто отводит взгляд, признается проигравшим.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос" Дмитрий Плотников Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Последние материалы
В России планируют создать социальную сеть для водителей
Курица с картошкой в мультиварке: сытное блюдо для семейного ужина
Nature: ИИ превзошёл человеческие возможности в решении сложных задач
Кинологи ответили, кто будет в опасности, если собака встретит ежа
Юрий Хованский считает скуфами Гарика Харламова и Сергея Бурунова
Чем подкормить сливу весной?
Стюардессы назвали напиток, который лучше не употреблять в самолете
Тренер рассказала, как научиться делать двойные прыжки на скакалке
Ученые ответили, почему кошка не любит, когда ей смотрят в глаза
Музыкальный критик разочарован: новый альбом Аллы Пугачёвой вызвал негативную реакцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников