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Угроза для людей и самих животных: Зоозащитник рассказал, в чём опасность самовыгула собак

Зоозащитник Корецких заявил об опасности самовыгула собак

1:32
Зоосфера

Самовыгул собаки опасен как для самого животного, так и людей. Об этом Pravda. Ru заявил исполнительный директор "Альянса защитников животных" Юрий Корецких.

Зоозащитник Корецких заявил об опасности самовыгула собак
Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

"Для самих животных он опасен тем, что они могут убежать, попасть под машину или ещё случиться какой-то такой инцидент, который будет угрожать жизни животному. А для людей это опасно тем, что животные, находясь на самовыгуле, могут сбиваться в стаи, могут проявлять уже стайное поведение, агрессию и защищать свою территорию, тем самым проявлять агрессию по отношению к людям и могут случаться нападения на людей, которые очень широко потом освещаются, и указывается, что это, якобы, бездомные собаки атакуют людей, нападают, но, по большой части, выясняется, что это всё-таки самовыгульные животные", — рассказал он.

По его словам, пока на федеральном уровне не установлена ответственность за самовыгул, но некоторые регионы уже сами вводят штрафы таким хозяевам, если их животные оказались без присмотра на улице.

"Но еще, кстати, один аспект, что часто вот эти собаки нестерилизованы, они в частном секторе у людей живут. Особенно если они течные, то такая сука, которая выбегает и начинает привлекать к себе кобелей ближайших, получается, такая стая, свадьба и уже такое агрессивное поведение. И плюс приплод нежелательный, к которому хозяин не готов, скорее всего, либо их будут убивать, либо так же выкидывать. Это ведет к бесконтрольному размножению животных", — заключил он.

Угроза для людей и самих животных: Зоозащитник рассказал, в чём опасность самовыгула собак
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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