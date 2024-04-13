Почему собака слишком много спит: норма или повод для тревоги

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1:15
Зоосфера » Собаки

Здоровый и полноценный сон имеет важное значение как для людей, так и для животных, включая собак. У собак может быть достаточно продолжительный период сна, что часто вызывает беспокойство у их хозяев. Поэтому важно понимать, как отличить здоровый сон питомца от признаков болезни.

Кинологи ответили, почему собака много спит
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Нормальный режим сна у собак обычно составляет от 12 до 14 часов в сутки. Они могут спать в течение дня несколько раз, прерывисто, но с достаточной частотой. Продолжительность сна зависит от нескольких факторов, включая размер собаки. Крупные породы могут спать дольше, чем мелкие. Активность также влияет на время сна — более активные собаки могут нуждаться в большем количестве сна.

Однако непривычная сонливость или изменения в режиме сна могут быть признаком проблемы. Например, сонливость может быть реакцией на стресс или сигналом о возможной болезни. Если режим сна вашей собаки резко изменился или она начала проявлять признаки беспокойства во время сна, это может быть поводом для обращения к ветеринару. Также следует обратить внимание, если собака начала отказываться от еды и воды вместе с изменениями в сном и поведении.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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