Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без шоколада: оптимальные и нежелательные продукты перед отправкой ко сну
Курортный сбор будет переделан в туристический налог
Тренировки от Тома Эллиса. Как он готовился к роли в "Люцифере"?
Ford предлагает скидки владельцам Tesla для продажи электрокаров F-150 Lightning и Mustang Mach-E
Этикет в использовании парфюма: правила для офиса, свиданий и дом
Несчастная судьба пса Стива, который снимался в фильме "Белый Бим Чёрное ухо"
Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Кефир с овсянкой: быстрый и полезный завтрак, который не добавит вам лишних калорий
Британские эксперты выяснили, куда отправляется человеческая душа после смерти тела
Как реагировать на то, что ваш кот медленно моргает: это определенно хороший знак

Ветеринары ответили, что значит, когда кошка медленно моргает

0:53
Зоосфера » Кошки

Когда ваш кот начинает медленно моргать, это может вызвать беспокойство, но не стоит паниковать. Медленное моргание не является признаком чего-то плохого.

Ветеринары ответили, что значит, когда кошка медленно моргает
Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

Не следует считать, что ваш пушистый друг раздражен или изнемогает от усталости. Также не нужно сразу делать выводы о его здоровье.

На самом деле, медленное моргание кота может быть признаком позитивных эмоций. Это может означать, что вашему коту уютно, он чувствует себя безопасно и комфортно рядом с вами.

Можно интерпретировать это как своеобразное "подмигивание" вашему пушистому другу, показывающее его привязанность к вам.

Обычно кошка не будет медленно моргать в присутствии человека, которого не любит или боится.

Это мурлыканье, сопровождающееся медленным морганием, свидетельствует о его эмоциональной привязанности к вам и тому, что он считает вас своим.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Зачем кошка вылизывает человека: значение такого поведения питомца
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Этот сорт малины завоевал признание и любовь у садоводов и огородников
Этот сорт малины завоевал признание и любовь у садоводов и огородников
Последние материалы
Без шоколада: оптимальные и нежелательные продукты перед отправкой ко сну
Курортный сбор будет переделан в туристический налог
Тренировки от Тома Эллиса. Как он готовился к роли в "Люцифере"?
Ford предлагает скидки владельцам Tesla для продажи электрокаров F-150 Lightning и Mustang Mach-E
Ветеринары ответили, что значит, когда кошка медленно моргает
Этикет в использовании парфюма: правила для офиса, свиданий и дом
Несчастная судьба пса Стива, который снимался в фильме "Белый Бим Чёрное ухо"
Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Кефир с овсянкой: быстрый и полезный завтрак, который не добавит вам лишних калорий
Британские эксперты выяснили, куда отправляется человеческая душа после смерти тела
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников