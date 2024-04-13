Как реагировать на то, что ваш кот медленно моргает: это определенно хороший знак

Ветеринары ответили, что значит, когда кошка медленно моргает

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда ваш кот начинает медленно моргать, это может вызвать беспокойство, но не стоит паниковать. Медленное моргание не является признаком чего-то плохого.

Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

Не следует считать, что ваш пушистый друг раздражен или изнемогает от усталости. Также не нужно сразу делать выводы о его здоровье.

На самом деле, медленное моргание кота может быть признаком позитивных эмоций. Это может означать, что вашему коту уютно, он чувствует себя безопасно и комфортно рядом с вами.

Можно интерпретировать это как своеобразное "подмигивание" вашему пушистому другу, показывающее его привязанность к вам.

Обычно кошка не будет медленно моргать в присутствии человека, которого не любит или боится.

Это мурлыканье, сопровождающееся медленным морганием, свидетельствует о его эмоциональной привязанности к вам и тому, что он считает вас своим.