Как реагировать на то, что ваш кот медленно моргает: это определенно хороший знак

Когда ваш кот начинает медленно моргать, это может вызвать беспокойство, но не стоит паниковать. Медленное моргание не является признаком чего-то плохого.
Не следует считать, что ваш пушистый друг раздражен или изнемогает от усталости. Также не нужно сразу делать выводы о его здоровье.
На самом деле, медленное моргание кота может быть признаком позитивных эмоций. Это может означать, что вашему коту уютно, он чувствует себя безопасно и комфортно рядом с вами.
Можно интерпретировать это как своеобразное "подмигивание" вашему пушистому другу, показывающее его привязанность к вам.
Обычно кошка не будет медленно моргать в присутствии человека, которого не любит или боится.
Это мурлыканье, сопровождающееся медленным морганием, свидетельствует о его эмоциональной привязанности к вам и тому, что он считает вас своим.
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