Вот какой должна быть идеальная миска для собаки: упростите жизнь своему питомцу

Ветеринары рассказали, какая миска называется идеальной

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не все владельцы собак уделяют достаточно времени выбору миски для своих питомцев. Они часто приобретают первую попавшуюся, не задумываясь о её качестве. Однако такой подход может негативно сказаться на жизни и здоровье питомца.

Фото: openverse.org by mmechtley is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вы хотите, чтобы ваш четвероногий друг ел без проблем? Тогда следует приобрести для него качественную миску!

Что делает миску идеальной для домашнего животного? Прежде всего, она должна быть устойчивой. Собаке неудобно есть из миски, которая скользит по полу или часто опрокидывается. Поэтому выбирайте миску достаточного веса. Если она все равно неустойчива, можно использовать подставку, коврик или миску с прорезиненными ножками.

Важно, чтобы миска была изготовлена из качественного материала. Избегайте дешевых пластиков, которые могут иметь неприятный запах, вызывающий у питомца проблемы с аппетитом и здоровьем. Лучше выбрать металлическую ёмкость, но удостоверьтесь, что она не издаёт слишком громких звуков при приёме пищи, чтобы не испугать вашего питомца.

Также следует учитывать форму миски. Она должна быть удобной для вашей собаки. Например, для собак с плоской мордочкой подойдёт широкая, но неглубокая миска, в то время как для собак с вытянутой мордочкой лучше выбрать неширокую, но глубокую миску.