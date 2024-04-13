Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые нашли белок-провокатор агрессии у людей
Четыре причины избежать процедур в спа-салоне во время отпуска
Принц Гарри может заплатить за свои признания о наркотиках в своей автобиографии
Фильм "Бриджит Джонс 4" выйдет на экраны 14 февраля 2025 года
Эксперты разоблачают: почему Меган Маркл была ревнива на принцессу Кейт?
Как сделать гречку более вкусной и ароматной? Раскрываем простой секрет
Отдых в отелях Подмосковья на майских начинается от 45 тысяч рублей на двоих
Тренировка по боксу для наращивания силы и выносливости
Крупнейший пенсионный фонд Норвегии может потребовать от Теслы рассмотрения проблемы коллективных переговоров на ежегодном собрании акционеров
Вот какой должна быть идеальная миска для собаки: упростите жизнь своему питомцу

Ветеринары рассказали, какая миска называется идеальной

1:22
Зоосфера » Собаки

Не все владельцы собак уделяют достаточно времени выбору миски для своих питомцев. Они часто приобретают первую попавшуюся, не задумываясь о её качестве. Однако такой подход может негативно сказаться на жизни и здоровье питомца.

Ветеринары рассказали, какая миска называется идеальной
Фото: openverse.org by mmechtley is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вы хотите, чтобы ваш четвероногий друг ел без проблем? Тогда следует приобрести для него качественную миску!

Что делает миску идеальной для домашнего животного? Прежде всего, она должна быть устойчивой. Собаке неудобно есть из миски, которая скользит по полу или часто опрокидывается. Поэтому выбирайте миску достаточного веса. Если она все равно неустойчива, можно использовать подставку, коврик или миску с прорезиненными ножками.

Важно, чтобы миска была изготовлена из качественного материала. Избегайте дешевых пластиков, которые могут иметь неприятный запах, вызывающий у питомца проблемы с аппетитом и здоровьем. Лучше выбрать металлическую ёмкость, но удостоверьтесь, что она не издаёт слишком громких звуков при приёме пищи, чтобы не испугать вашего питомца.

Также следует учитывать форму миски. Она должна быть удобной для вашей собаки. Например, для собак с плоской мордочкой подойдёт широкая, но неглубокая миска, в то время как для собак с вытянутой мордочкой лучше выбрать неширокую, но глубокую миску.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Зачем кошка вылизывает человека: значение такого поведения питомца
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Последние материалы
Принц Гарри может заплатить за свои признания о наркотиках в своей автобиографии
Эксперты разоблачают: почему Меган Маркл была ревнива на принцессу Кейт?
Фильм "Бриджит Джонс 4" выйдет на экраны 14 февраля 2025 года
Как сделать гречку более вкусной и ароматной? Раскрываем простой секрет
Отдых в отелях Подмосковья на майских начинается от 45 тысяч рублей на двоих
Тренировка по боксу для наращивания силы и выносливости
Крупнейший пенсионный фонд Норвегии может потребовать от Теслы рассмотрения проблемы коллективных переговоров на ежегодном собрании акционеров
Известные актёры, которых на самом деле зовут по-другому
Эксперты рассказали, как сохранить мебель от когтей животного
Какие основные ошибки совершаются при уходе за областью декольте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников