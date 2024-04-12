От милой мордочки до кошмара: три породы собак, которые скрывают в себе неприятные сюрпризы

Доставят сплошные хлопоты: три самые проблемные породы собак, которых тяжело воспитывать

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Иногда за привлекательной внешностью собак могут скрываться неприятные черты характера. Это делает воспитание и дрессировку таких проблемных питомцев более сложными. Такие собаки часто вырастают недисциплинированными, принося хозяину много хлопот и неприятностей.

Например, джек-рассел-терьеры , несмотря на свой небольшой размер, могут быть очень требовательными к уходу. Энергия у них бурлит, и без должного управления может привести к проблемам. Поэтому для их воспитания требуется постоянный контроль и внимание, а иногда и жесткая дисциплина. Также важно учитывать, что собаки этой породы могут быть неподходящими для семей с маленькими детьми.

, несмотря на свой небольшой размер, могут быть очень требовательными к уходу. Энергия у них бурлит, и без должного управления может привести к проблемам. Поэтому для их воспитания требуется постоянный контроль и внимание, а иногда и жесткая дисциплина. Также важно учитывать, что собаки этой породы могут быть неподходящими для семей с маленькими детьми. Сиба-ину , несмотря на свою миловидную внешность, также могут быть сложными в обучении. У них своеобразный характер, они предпочитают независимость и могут проявлять склонность к побегам. Если им скучно, они могут нанести немалый ущерб окружающей обстановке. Поэтому рекомендуется избегать совместного содержания с ними других животных или мелких собак.

, несмотря на свою миловидную внешность, также могут быть сложными в обучении. У них своеобразный характер, они предпочитают независимость и могут проявлять склонность к побегам. Если им скучно, они могут нанести немалый ущерб окружающей обстановке. Поэтому рекомендуется избегать совместного содержания с ними других животных или мелких собак. Чау-чау также могут быть настойчивыми и упрямыми, что делает их не самым подходящим выбором для новичков в собачьем воспитании. Их обучение требует твердой руки и много терпения.