Не мучайте питомца: какие запахи ненавидит ваша собака

Эксперты рассказали, какие запахи не любят собаки

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Обоняние у собак является чрезвычайно чувствительным: они способны воспринимать запахи в десятки раз сильнее, чем люди. Однако есть ароматы, которые могут оказаться опасными для них.

Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В некоторых средствах и косметике могут содержаться эфирные масла. Необходимо использовать их с осторожностью в домах с домашними животными, так как некоторые, вроде эфирного масла гвоздики, могут быть токсичными для питомцев.

Также стоит быть внимательными к ароматам цитрусовых, особенно если у вас есть собаки, склонные к аллергиям. Эти запахи могут вызвать неприятные реакции у животных.

Перец, особенно чили, также может негативно сказаться на нюхательных рецепторах собак, а ароматы ванили и корицы могут им не понравиться.

Проведение ремонта в квартире с собаками требует особой осторожности из-за запахов краски, растворителей, лаков и других средств, которые могут негативно влиять на животных. То же самое относится и к бытовой химии, включая средства с хлором и спиртом.