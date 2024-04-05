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Почему коты до потери сознания боятся цитрусовых: как это знание пригодится владельцу

Ветеринары рассказали, почему кошки боятся лимоны и апельсины

1:31
Зоосфера » Кошки

Когда хозяева начинают чистить лимоны или апельсины, кошки моментально скрываются. Резкий аромат цитрусовых отталкивает этих животных, у которых обоняние значительно чувствительнее, чем у людей, рассказывают ветеринары.

Ветеринары рассказали, почему кошки боятся лимоны и апельсины
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот факт можно использовать при воспитании питомца. Например, сок этих кислых фруктов применяется, когда кот начинает метить территорию в квартире или отказывается использовать лоток, предпочитая неподходящие места. Просто разбрызгивайте разведенное эфирное масло или сам сок там, где не желательно нахождение животного.

Этот метод также может помочь предотвратить кошку от порчи проводов, повреждения обоев и мебели. Проблемы могут возникнуть и с растениями на подоконниках, поскольку питомцы любят залезать поближе к окну и жевать комнатные цветы. В таких случаях также можно использовать концентрированный сок или разложить свежие корки от мандаринов, апельсинов и лимонов рядом с вазонами.

Не забывайте, что места в доме, где находятся цветы, более влажные, чем остальные. Поэтому следите за тем, чтобы корки цитрусовых не начали гнить или плесневеть. Заменяйте их своевременно на свежие.

Очень важно опрыскивать дом отсутствием кошки в помещении. Ведь у вашего питомца может быть аллергия на цитрусовые. Попадание сока цитрусовых в организм кошки может вызвать у неё приступ. Поэтому отведите животное в другую комнату, пока вы обрабатываете поверхности.

ПОЧЕМУ КОШКИ БОЯТСЯ СОБАК, ВОДЫ, ЦИТРУСОВЫХ И ОГУРЦОВ ? Почемучка
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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