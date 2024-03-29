Как мотивировать толстого кота заниматься спортом: подготовка к лету

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1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ленивая кошка может проводить до 17 часов в день во сне, просыпаясь только для приема пищи из миски и посещения лотка.

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Для домашних питомцев важно заниматься физическими упражнениями, чтобы поддерживать свое здоровье. Отмечается, что более половины домашних кошек страдают от избыточного веса.

Способы помочь кошке сбросить лишний вес

Даже у самых ленивых домашних животных присутствует охотничий инстинкт.

Задача владельцев состоит в его стимуляции, прибегая к разным методам, включая трюки.

Сокрытие лакомств Спрятать лакомства может быть эффективным способом стимулировать ленивую кошку к активности. Начните прятать угощения в тех местах, где ваш питомец часто бывает.

Попробуйте поиграть с вашей кошкой, бросая кусочки лакомств по всей комнате, чтобы побудить ее преследовать их.

Разместите миски с едой на высоте Найдите в доме идеальное укрытие для лакомств или переместите туда миски с едой.

Поощряйте кошку к подвижности и активности, заставляя ее лазать и бегать за едой.

Простые методы могут помочь вашим питомцам оставаться в хорошей форме на протяжении долгого времени.