Коренные москвичи: каких питомцев чаще всего приобретают в столице

Ветеринар Сауткин назвал самых популярных домашних животных

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эксперты сообщили, какие домашние животные чаще всего выбирают жители Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Подробности были представлены главой комитета ветеринарии столицы Алексеем Сауткиным в рамках соответствующей пресс-конференции, посвященной домашним питомцам.

Он отметил, что в большинстве случаев в Москве предпочитают держать маленьких собак или кошек. По мнению специалиста, это два из самых распространенных выбора среди москвичей. Тем не менее, некоторые также выбирают крупных собак. Алексей Сауткин пояснил, что определенные породы пользуются особой популярностью, среди них он упомянул овчарок и лабрадоров.

Кроме того, он отметил, что некоторые необычные породы кошек также пользуются значительным спросом. В качестве примера эксперт привел бенгальских и мейн-кунов.