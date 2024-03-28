Собачий коронавирус: из-за чего ваш питомец внезапно начинает чихать

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Ветеринары рассказали, почему питомцы чихают

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чихание у наших любимых домашних питомцев может вызывать беспокойство у их владельцев. Оно может быть симптомом различных состояний, от незначительных аллергий до серьезных заболеваний. Рассмотрим основные причины, по которым питомцы чихают, чтобы понять, когда нужно беспокоиться, а когда нет.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Аллергии

Как и люди, питомцы могут быть подвержены аллергическим реакциям. Пыль, пыльцы, мошкара, плесень и даже определенные ингредиенты в корме могут вызывать у них аллергические реакции, включая чихание. При наличии аллергии чихание часто сопровождается зудом, выделением из носа и краснотой глаз.

Инфекции дыхательных путей

Вирусные или бактериальные инфекции могут также вызывать чихание у питомцев. Они могут развиваться в результате контакта с больными животными или находясь в окружении с большим скоплением животных, например, в приютах или питомниках. Чихание в этом случае часто сопровождается выделением из носа, кашлем, или повышенной температурой.

Раздражители в окружающей среде

Различные раздражители в окружающей среде также могут вызывать у питомцев чихание. Это могут быть парфюмы, дым, продукты бытовой химии, и даже ароматические свечи. Некоторые питомцы чувствительны к изменениям воздушной среды и реагируют на них чиханием.

Анатомические особенности

У некоторых пород, особенно у краткомордых (браксипепсовых) собак и кошек, могут быть анатомические особенности, которые предрасполагают их к чиханию. К примеру, у них может быть узкий носовой проход или длинное небо, что делает их более склонными к раздражению дыхательных путей и чиханию.

Физические раздражители

Иногда причина чихания у питомцев может быть связана с наличием физических раздражителей в их окружении. Например, пыль, пух, или даже волосы могут проникать в носовые проходы и вызывать чихание.