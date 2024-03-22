Беспроигрышная экономия на корме для собак: как не потратить лишнего и при этом не отравить своего питомца

Всюду слышатся призывы проявлять заботу о домашних питомцах, и не зря. Эксперты ветеринарной медицины и зоопсихологии настаивают: не стоит экономить на питании для собак, поскольку от этого зависит их здоровье и благополучие.
При выборе корма следует обращать внимание не только на его стоимость и производителя, но и на состав продукта. Нередко можно найти качественные корма от малоизвестных брендов, которые значительно дешевле известных марок.
Другой способ сэкономить — покупать корм онлайн, где часто предлагаются привлекательные цены, учитывая даже стоимость доставки.
Приобретая крупные упаковки корма, особенно если у вас крупная порода или несколько собак, можно получить дополнительную экономию. Однако следует учитывать срок годности и условия хранения.
И ещё один совет: не забывайте о натуральных продуктах в рационе вашего питомца. Овощи могут быть полезны для собак, однако перед внесением изменений в рацион всегда стоит проконсультироваться с ветеринаром.
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