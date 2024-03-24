С ними и старость — в радость: названы 5 питомцев, которые скрасят одиночество пожилым людям

С возрастом люди теряют друзей и близких. От тоски и одиночества могут спасти братья наши меньшие. Авторы Дзен-канала Пансионаты "Тёплые Беседы" предложил животных, которые лучше всего подойдут людям преклонных лет.
Собаки понравятся активным пенсионерам. Часто физически крепким и здоровым людям, которым только цифры в паспорте напоминают о годах, не хватает активности. А за собакой нужен уход. Пёсик нуждается в прогулке, тренировках, играх, общении. Особенную радость доставят пудели, шпицы, спаниели.
Более спокойным людям эксперты советуют завести кошек. Милые создания всегда успокоят и положительно повлияют на здоровье. Отлично подойдут рэгдоллы, абиссинская и русская голубая кошки.
Пенсионерам, которым не нужен тесный телесный контакт, идеально подойдут аквариумные рыбки. Они украсят интерьер. Уход за такими питомцами принесёт умиротворение.
Маленькие попугаи и канарейки позволят наслаждаться приятным пением. А попугая можно научить говорить, тем самым найдя себе забавного собеседника.
Людям с аллергией можно завести сухопутную черепаху. Уход сводится к регулярному кормлению и уборке продуктов жизнедеятельности.
Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.