С ними и старость — в радость: названы 5 питомцев, которые скрасят одиночество пожилым людям

Названы 5 питомцев, которые станут настоящими друзьями для пожилых людей

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С возрастом люди теряют друзей и близких. От тоски и одиночества могут спасти братья наши меньшие. Авторы Дзен-канала Пансионаты "Тёплые Беседы" предложил животных, которые лучше всего подойдут людям преклонных лет.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Собаки понравятся активным пенсионерам. Часто физически крепким и здоровым людям, которым только цифры в паспорте напоминают о годах, не хватает активности. А за собакой нужен уход. Пёсик нуждается в прогулке, тренировках, играх, общении. Особенную радость доставят пудели, шпицы, спаниели.

Более спокойным людям эксперты советуют завести кошек. Милые создания всегда успокоят и положительно повлияют на здоровье. Отлично подойдут рэгдоллы, абиссинская и русская голубая кошки.

Пенсионерам, которым не нужен тесный телесный контакт, идеально подойдут аквариумные рыбки. Они украсят интерьер. Уход за такими питомцами принесёт умиротворение.

Маленькие попугаи и канарейки позволят наслаждаться приятным пением. А попугая можно научить говорить, тем самым найдя себе забавного собеседника.

Людям с аллергией можно завести сухопутную черепаху. Уход сводится к регулярному кормлению и уборке продуктов жизнедеятельности.