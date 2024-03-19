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Скажет ли он вам спасибо: стоит ли брать домашнего питомца с собой в путешествие

Эксперты ответили, стоит ли брать в путешествие питомцев

3:12
Зоосфера

Скоро наступит лето, и для многих владельцев кошек и собак встаёт вопрос: куда деть питомца на время отпуска? В странах за рубежом путешествие с животными — обычное дело, и многие люди без проблем берут их с собой. Однако в нашей стране такие случаи встречаются редко. Немногие решаются на путешествие в компании с животными. Давайте разберёмся, кого из питомцев лучше брать с собой, а кого оставить под присмотром знакомых.

Эксперты ответили, стоит ли брать в путешествие питомцев
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Большинство кошек легко переносят временное отсутствие хозяев, поэтому их смело можно доверить соседям или родственникам и отправиться отдыхать. Важно, чтобы кошка была приучена к лотку, иначе это может вызвать проблемы временным хозяевам.

Домашние птицы и грызуны обычно не испытывают стресса от разлуки с хозяевами. Для попугаев, шиншилл и морских свинок главное — наличие кого-то, кто будет ухаживать за ними, поэтому нет смысла таскать клетку с собой повсюду. Главное — чтобы ваш питомец оставался под присмотром человека, которому вы доверяете, и тогда вы можете спокойно собирать чемоданы.

Но с собаками всё сложнее. Для них разлука с хозяевами может стать большим стрессом. Оставленные под присмотром посторонних людей, они могут даже отказаться от еды и воды. Особенно сильно привязываются к своим владельцам немецкие овчарки, мастифы, ротвейлеры, бульдоги и представители охотничьих пород. С пуделями, доберманами и ретриверами немного проще — они быстро адаптируются к новой обстановке и чувствуют себя вдали от хозяев нормально.

Если вы не можете взять с собой любимую собаку, подготовьте её к разлуке заранее. Несколько раз перед отъездом отведите питомца к его временному пристанищу. Желательно, чтобы собака оставалась наедине со своим новым опекуном хотя бы на пару часов. Если контакт между ними установится, можете смело отправляться в отпуск. Не забудьте перед расставанием с питомцем принести из дома его тарелку и подстилку — они будут напоминать ему о доме и помогут ему чувствовать себя спокойнее.

Оставлять домашнего питомца под присмотром друзей или соседей рекомендуется только на непродолжительное время, так как уход за чужим животным — это ответственное дело. Можно также доверить своего питомца кинологам или заводчикам — им будет обеспечен профессиональный уход. Также стоит обратить внимание на зоогостиницы — услуги здесь могут быть дорогими, но вашему четвероногому другу здесь обеспечат комфортное проживание, полноценное питание и своевременный уход.

Если ваш питомец не ладит с посторонними людьми, вам придётся взять его с собой в путешествие. Обычно животные хорошо переносят долгие поездки, но иногда им может стать плохо в машине. В таком случае необходимо регулярно останавливаться и угощать любимца лакомствами, чтобы он чувствовал себя хорошо.

Для перевозки котов и грызунов лучше использовать специальные переноски, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на дороге. Не стоит бояться взять своего четвероногого друга с собой — путешествуя вместе, вы поможете ему адаптироваться к новой обстановке, и проблем с перевозкой больше не возникнет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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