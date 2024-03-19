Пивная диета для собак: напиток из хмеля неожиданно признан любимым среди четвероногих друзей

Ветеринары назвали пиво лучшим напитком для собак

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вы знаете, что собакам нравится пить? Не поверите: пиво! Это не шутка, а особое пиво, специально разработанное для собак с добавлением витаминов и аромата мяса. Оно абсолютно безалкогольное. История появления собачьего пива неоднозначна.

Фото: openverse "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Согласно наиболее распространенной версии, идея создания такого напитка пришла к голландцу Терри Берендену, владельцу магазина зоотоваров, когда его собака по имени Коди показала интерес к пустым бутылкам пива. Так началась история собачьего пива "Kwispelbier", которое сейчас производится в Голландии. Это пиво отличается от обычного не только составом, но и ценой: оно стоит значительно дороже, чем пиво для людей.

В составе собачьего пива — экстракт с ароматом мяса, корица, мед, имбирь и ячменная "дробина". Однако в нем нет дрожжей. Собачье пиво стало популярным не только в Голландии, но и в других странах, таких как США, Бразилия, Германия, Австрия, Чехия, Испания, Австралия и Япония. В США, например, известно собачье пиво "Happy Tail Ale", производимое в Северной Калифорнии компанией "Dog Star Brewing".

В Германии на ежегодном празднике пива реклама четко разделяется на напитки для людей и для собак. Несмотря на то что собаки не читают, на праздниках их угощают специально сваренным пивом. В Австралии собачье пиво "Dog Beer" стало популярным благодаря усилиям Элизы Шумахер. В России пока нет собачьего пива, но уже выпускают мороженое для собак.