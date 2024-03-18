Правила сожительства питомцев: каких домашних животных ни в коем случае нельзя держать в одной квартире

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Эксперты рассказали, какие домашние животные плохо уживаются друг с другом

3:46
Зоосфера

Забота о домашних питомцах делает человека лучше, а для многих они становятся верными друзьями. Но что делать, если ваша любовь к ним настолько велика, что вы предпочитаете держать разные виды животных под одной крышей? Не все виды животных хорошо переносят соседство друг с другом, и важно соблюдать определенные правила для их содержания, чтобы сохранить их здоровье и жизнь.

Эксперты рассказали, какие домашние животные плохо уживаются друг с другом
Фото: Wikipedia by Petteri Sulonen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Проще всего уживаются под одной крышей те животные, чьи миропонимания в природе не пересекаются. Например, рыбкам не нужно делить пространство с морскими свинками, так же как и попугаям с хомяками. Однако даже с такими различиями в природных условиях, кошке, живущей рядом с хомяком или канарейкой, может быть сложно подавить свои охотничьи инстинкты. То же самое касается и собак, особенно охотничьих пород, которые могут попытаться напасть на птиц или грызунов.

Поэтому важно обеспечить грызунам и птицам безопасность с помощью надежной клетки с узкими прутьями. Выпускать их на свободу в присутствии собаки или кошки крайне нежелательно, хотя последние со временем могут стать более терпимыми к своим соседям. За исключением тех моментов, когда вы приближаетесь к клетке: в такие моменты кошка или собака могут пытаться привлечь ваше внимание.

Если у вас есть в доме хомяк, канарейка и морские свинки одновременно, вам следует быть особенно осторожными. Хорек, будучи ловким и проворным, может проникнуть в самые узкие щели, чтобы добраться до своей добычи. Также не стоит соседствовать собак и черепах. Любопытные собаки часто пытаются исследовать содержимое панциря черепахи, который, кажется, крепок, но на самом деле может быть легко поврежден. Кроме того, черепахам могут угрожать домашние крысы, которые могут обгрызать их лапки.

Не стоит размещать черепаху в клетке вместе с грызунами. Водные черепахи, даже небольшие, которые живут с рыбами, могут легко уничтожить значительную часть своих водных соседей. Таким черепахам потребуется отдельный аквариум, который не обязательно должен быть большим.

Если у вас есть кошка или собака, и попугай, то помните, что четвероногие могут нуждаться в вашей помощи. Ара и какаду, как правило, не терпят кошек и собак на генетическом уровне, что связано с их дикими предками, которые охотились на попугаев в Южной Америке. Они могут издеваться над кошками и собаками, легко имитируя человеческую речь, мяуканье кошек или лай собак. Они также могут дразнить кошек и собак, отдавая им команды от имени хозяина, махая крыльями или издавая звуки, которые могут вызвать страх у кошек и собак. Кроме того, ары и какаду довольно крупные и могут причинить вред маленьким собакам и кошкам.

Собаки и кошки, в свою очередь, могут опасаться крупных птиц, поскольку они для них представляют собой непонятные существа. Птицы, напротив, могут наслаждаться своим доминированием в таких ситуациях. Поэтому в ваше отсутствие следует тщательно закрывать дверь в комнату, где находится попугай, чтобы обеспечить спокойствие остальным животным в доме.

Важно учитывать, что даже животные одного вида не всегда подходят друг другу. При выборе собаки лучше выбрать одну и ту же породу, а не разные. Например, спокойному мопсу может быть трудно уживаться с слишком активным йоркширским терьером.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что наличие различных видов животных в доме вовсе не является плохой идеей. Благодаря нашим меньшим братьям жизнь становится немного лучше и разнообразнее. Однако для предотвращения неприятностей при их содержании необходимо учитывать их естественную совместимость.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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