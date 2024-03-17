Пищеварительный тракт поблагодарит хозяина собаки, если он с ней будет регулярно целоваться

Ученые назвали пользу поцелуев с домашними животными

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Известно, что домашние животные оказывают благоприятное воздействие на здоровье своих хозяев, как на психическое, так и на физическое.

Фото: openverse.org by johnynek is licensed under CC BY-SA 2.0.

Регулярные прогулки с собаками полезны для людей, которым приходится чаще находиться на свежем воздухе и двигаться больше.

Американские ученые сообщили о еще одном выгодном аспекте домашних питомцев. Оказывается, контакт с ними, включая "поцелуи", положительно влияет на иммунную систему и пищеварительный тракт человека.

Результаты исследования от ученых из Университета Аризоны были опубликованы в онлайн-ресурсах.

В рамках эксперимента участники были разделены на две группы: одни добровольцы приняли решение завести собаку, в то время как другие уже имели домашних питомцев. Через полгода специалисты проанализировали состояние здоровья участников исследования.

Выяснилось, что наличие собаки в доме оказало положительное воздействие на здоровье испытуемых, которые ранее не имели четвероногих друзей.

Особенно выгодными оказались контакты, включая "поцелуи", с питомцами. Ученые исследовали состав слюны собак и обнаружили в ней большое количество пробиотиков.

Эти полезные микроорганизмы благоприятно влияют на иммунитет и функционирование желудочно-кишечного тракта.

Однако ученые предупреждают хозяев животных: "целовать" следует только тех собак, которые проживают в доме. Кроме того, питомец должен быть чистым, ухоженным и здоровым.