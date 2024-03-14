Вырывать из пасти или расслабиться: что делать, если собака ест траву на улице — очень важно учитывать один момент

Собаки проявляют разнообразные странности, и одной из таких особенностей является поедание травы на улице. По мнению ветеринаров, около 80% пушистых питомцев проявляют интерес к зелени. Интересно, что до сих пор ученые не выяснили точную причину этого явления.
Ветеринары не могут точно объяснить, почему собаки едят траву, но они могут указать на факторы, которые не являются причиной этого внезапного увлечения зеленью.
Специалисты утверждают следующее:
Существует несколько объяснений этому поведению:
Поглощение листьев пырея, осота и мятлика практически без жевания может раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать сокращение его стенок. Образующийся ком из листьев, шерсти и непереваренной пищи обычно выводится из организма путем рвоты, а с ним излишек желчи
Не стоит препятствовать этому, если питомец не испытывает рвоты или других признаков заболевания. Опытные владельцы собак рекомендуют не вмешиваться в рацион животного без серьезных причин. Трава не токсична и не представляет опасности. Сам пес лучше всего знает, какие растения можно есть, а какие нет.
Важно не задумываться о причинах поедания травы собаками. Если ваш питомец ведет активный образ жизни, не теряет аппетит и продолжает есть траву, нет причин для беспокойства. Однако понос, потеря аппетита, изменение веса, выпадение шерсти или апатия — это серьезные симптомы, требующие визита к ветеринару.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.