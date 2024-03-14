Вырывать из пасти или расслабиться: что делать, если собака ест траву на улице — очень важно учитывать один момент

Почему собаки едят траву на улице

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки проявляют разнообразные странности, и одной из таких особенностей является поедание травы на улице. По мнению ветеринаров, около 80% пушистых питомцев проявляют интерес к зелени. Интересно, что до сих пор ученые не выяснили точную причину этого явления.

Фото: openverse.org by smerikal is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ветеринары не могут точно объяснить, почему собаки едят траву, но они могут указать на факторы, которые не являются причиной этого внезапного увлечения зеленью.

Специалисты утверждают следующее:

Собаки не едят траву из-за нехватки витаминов, так как их пищеварительная система просто не обладает ферментами, необходимыми для переваривания зелени.

Желание есть траву не связано с попыткой избавиться от глистов, так как этот интерес проявляется у абсолютно здоровых животных

Почему же некоторые собаки все-таки едят траву на улице?

Существует несколько объяснений этому поведению:

Собака может начать употреблять вегетарианскую пищу, если чувствует дискомфорт в желудке, вызванный инородными предметами или гнилостными процессами.

Поглощение листьев пырея, осота и мятлика практически без жевания может раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать сокращение его стенок. Образующийся ком из листьев, шерсти и непереваренной пищи обычно выводится из организма путем рвоты, а с ним излишек желчи

Клетчатка в растениях помогает разжижать кал и нормализовать стул. Если зелень попадает в кишечник, она может разбухнуть и связать фекальные массы

Некоторым питомцам просто нравится вкус зелени

Есть теория, согласно которой поедание травы помогает собаке избавиться от неприятного запаха изо рта

Что делать, если собака ест траву?

Не стоит препятствовать этому, если питомец не испытывает рвоты или других признаков заболевания. Опытные владельцы собак рекомендуют не вмешиваться в рацион животного без серьезных причин. Трава не токсична и не представляет опасности. Сам пес лучше всего знает, какие растения можно есть, а какие нет.

Важно не задумываться о причинах поедания травы собаками. Если ваш питомец ведет активный образ жизни, не теряет аппетит и продолжает есть траву, нет причин для беспокойства. Однако понос, потеря аппетита, изменение веса, выпадение шерсти или апатия — это серьезные симптомы, требующие визита к ветеринару.