Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адлер обустроит 20 новых пляжей к курортному сезону
Polestar 3: цены и характеристики моделей для рынка США в 2025 году
Ким Кардашьян и Бьянка Цензори замечены в разговоре на мероприятии Канье Уэста
Всё о проветривании теплиц
Домашний способ удаления краски с волос: пищевая сода и лимонный сок
Студии Amazon и MGM выпустят рождественское бадди-муви со Шварценеггером в роли Санты
Алкоголь и деменция: взгляд специалиста - Доктор Жорж Наасан
"Вести Сочи" расскажут о самой протяженной реке курорта
Сати Казанова вызвала споры: появление с округлившимся животом на светском мероприятии
Вырывать из пасти или расслабиться: что делать, если собака ест траву на улице — очень важно учитывать один момент

Почему собаки едят траву на улице

2:24
Зоосфера » Собаки

Собаки проявляют разнообразные странности, и одной из таких особенностей является поедание травы на улице. По мнению ветеринаров, около 80% пушистых питомцев проявляют интерес к зелени. Интересно, что до сих пор ученые не выяснили точную причину этого явления.

Почему собаки едят траву на улице
Фото: openverse.org by smerikal is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ветеринары не могут точно объяснить, почему собаки едят траву, но они могут указать на факторы, которые не являются причиной этого внезапного увлечения зеленью.

Специалисты утверждают следующее:

  • Собаки не едят траву из-за нехватки витаминов, так как их пищеварительная система просто не обладает ферментами, необходимыми для переваривания зелени.
  • Желание есть траву не связано с попыткой избавиться от глистов, так как этот интерес проявляется у абсолютно здоровых животных

Почему же некоторые собаки все-таки едят траву на улице?

Существует несколько объяснений этому поведению:

  • Собака может начать употреблять вегетарианскую пищу, если чувствует дискомфорт в желудке, вызванный инородными предметами или гнилостными процессами.

Поглощение листьев пырея, осота и мятлика практически без жевания может раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать сокращение его стенок. Образующийся ком из листьев, шерсти и непереваренной пищи обычно выводится из организма путем рвоты, а с ним излишек желчи

  • Клетчатка в растениях помогает разжижать кал и нормализовать стул. Если зелень попадает в кишечник, она может разбухнуть и связать фекальные массы
  • Некоторым питомцам просто нравится вкус зелени
  • Есть теория, согласно которой поедание травы помогает собаке избавиться от неприятного запаха изо рта

Что делать, если собака ест траву?

Не стоит препятствовать этому, если питомец не испытывает рвоты или других признаков заболевания. Опытные владельцы собак рекомендуют не вмешиваться в рацион животного без серьезных причин. Трава не токсична и не представляет опасности. Сам пес лучше всего знает, какие растения можно есть, а какие нет.

Важно не задумываться о причинах поедания травы собаками. Если ваш питомец ведет активный образ жизни, не теряет аппетит и продолжает есть траву, нет причин для беспокойства. Однако понос, потеря аппетита, изменение веса, выпадение шерсти или апатия — это серьезные симптомы, требующие визита к ветеринару.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Принцесса Кейт Миддлтон хочет отречься от королевских обязанностей
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Любовь зла: реальные случаи, как сотрудницы правоохранительных органов становились сообщницами своих возлюбленных-арестантов
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Сбежавшая Пугачева продолжает зарабатывать в России: сколько музыкальные сервисы платят Примадонне за прослушивание ее треков
"Беременной никто не видел": 78-летний Петросян и 35-летняя Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз
Упражнения на пресс, которые можно выполнять даже сидя на стуле
Упражнения на пресс, которые можно выполнять даже сидя на стуле
Последние материалы
Всё о проветривании теплиц
Домашний способ удаления краски с волос: пищевая сода и лимонный сок
Студии Amazon и MGM выпустят рождественское бадди-муви со Шварценеггером в роли Санты
Алкоголь и деменция: взгляд специалиста - Доктор Жорж Наасан
"Вести Сочи" расскажут о самой протяженной реке курорта
Сати Казанова вызвала споры: появление с округлившимся животом на светском мероприятии
Ученые США опробовали метод борьбы с бесплодием при помощи "третьего родителя"
Завязывание листьев чеснока в узел: практичность или суеверие?
Как приготовить вкусный компот из сухофруктов
Цены на Porsche продолжают расти: в среднем покупатели заплатили 117,000€ за автомобиль в 2023 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников