Если ваш пушистый спутник часто и сильно чешется, не обязательно сразу бежать за средством от блох. Проблема может быть не в паразитах.
В этой статье вы найдете ответы на вопросы о том, почему кошки так сильно чешутся.
Сухой воздух в доме может привести к пересушенной коже и зуду, как у людей, так и у животных. Это может заставить кошку чесать или лижет себя до тех пор, пока не повредит кожу.
Если влажность воздуха нормальная, то причиной может быть аллергия. Кошки часто чешут морду, уши и верхнюю часть тела. Решение этой проблемы может потребовать выявления аллергена и его исключения или подбора лечения.
Подкожные клещи могут вызвать зуд. Анализы помогут подтвердить или опровергнуть это.
Обычно кошки сначала чешут спину и живот, а затем морду.
Некоторые болезни, перхоть или даже стресс могут вызвать сильный зуд. Чтобы помочь кошке, нужно обратиться к ветеринару как можно скорее.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.