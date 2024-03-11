Что служит причиной тому, что кот постоянно чешется: возможно, ему нужна неотложная помощь

Почему кот постоянно чешется

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если ваш пушистый спутник часто и сильно чешется, не обязательно сразу бежать за средством от блох. Проблема может быть не в паразитах.

Фото: openverse.org by wheany is licensed under CC BY 2.0.

В этой статье вы найдете ответы на вопросы о том, почему кошки так сильно чешутся.

Сухой воздух в доме может привести к пересушенной коже и зуду, как у людей, так и у животных. Это может заставить кошку чесать или лижет себя до тех пор, пока не повредит кожу.

Если влажность воздуха нормальная, то причиной может быть аллергия. Кошки часто чешут морду, уши и верхнюю часть тела. Решение этой проблемы может потребовать выявления аллергена и его исключения или подбора лечения.

Подкожные клещи могут вызвать зуд. Анализы помогут подтвердить или опровергнуть это.

Обычно кошки сначала чешут спину и живот, а затем морду.

Некоторые болезни, перхоть или даже стресс могут вызвать сильный зуд. Чтобы помочь кошке, нужно обратиться к ветеринару как можно скорее.