Какое животное дает самое дорогое молоко: предпринимателям на заметку

У кого самое дорогое молоко

3:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Молоко — один из самых популярных продуктов среди большинства людей. Горожанам часто приходится приобретать его в магазинах, в то время как жители загородных участков, занимающиеся скотоводством, регулярно наслаждаются молоком от своих собственных коров.

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Козье молоко также известно своей изумительной пользой для здоровья. Однако существуют и другие, более редкие и ценные виды молока. Какие животные производят самое дорогое молоко, сколько оно стоит и каково его качество?

Молоко лошадей и верблюдов

Несмотря на его невысокую жирность, это молоко обладает высокой питательностью. Цена лошадиного молока варьируется от 200 до 400 рублей за литр, имеет сладковатый вкус и содержит всего 1% жира. Хотя оно признается очень полезным, его консистенция может быть жидкой, напоминающей воду, что делает его не для всех. В России молочное коневодство распространено в Башкирии и Якутии, однако в средней полосе страны его трудно найти.

Лошадиное молоко из Казахстана ввозится в Россию в сухом виде по цене 4500 рублей за 300 грамм. Молоко верблюдов, производимое в Африке и на Ближнем Востоке, содержит значительное количество железа и имеет жирность 3,4%. Это молоко, доставляемое в замороженном виде, стоит от 2800 до 5500 рублей за литр или 11450 рублей за полкило сухого молока.

Молоко северных оленей и ослов

Хотя они дают молоко в небольших количествах, оно обладает высокой питательностью. Молоко северного оленя содержит до 22% жира, что придает ему консистенцию похожую на сливки. Этот продукт считается редким и дорогим. В России его цены неизвестны, но в Финляндии они варьируются от 150 до 300 долларов за литр. Молока ослицы также трудно найти на прилавках российских магазинов, хотя оно является чрезвычайно полезным и оказывает огромный оздоровительный эффект.

Ослиные молочные фермы в России в основном представлены мелкими частными производствами, а также одной фермой в Грузии. Цена составляет около 1500 рублей за литр, при том что одна ослица может дать 1-2 литра молока в день. Однако, из-за быстрого порчения продукта, его цена остается довольно высокой. В Европе ослиное молоко можно приобрести по цене от 150 до 2000 долларов.

Мышиное молоко

Неожиданно, самым дорогим молоком является молоко мыши. Этот продукт производится не для потребления, а для изготовления лекарственных препаратов. В молоке мыши содержится лактоферрин — белок, который благотворно влияет на процесс кроветворения человека.

Для производства одного литра молока требуется дойка 4000 мышей, что подтверждает его высокую стоимость. Это также опровергает представление о мышах как только вредных существах, так как они оказываются весьма полезными.