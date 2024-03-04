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Будьте готовы спасти жизнь своему питомцу: что делать, если собака проглотила иголку

Что делать, если собака съела иголку

3:14
Зоосфера » Собаки

Иногда, к сожалению, происходит так, что наши домашние животные слишком увлекаются вещами, которые могут причинить им серьезный вред, даже летальный исход.

Что делать, если собака съела иголку
Фото: openverse by Markus Grossalber is licensed under CC BY 2.0.

В таких ситуациях собака может разгрызать пластиковые предметы, проглотить монету или иглу. Существует множество потенциально опасных предметов, и если у владельца возникают подозрения или даже уверенность в том, что питомец проглотил что-то опасное, необходимо немедленно принимать меры.

Первая помощь

Для острых предметов рекомендуется использовать вазелиновое масло. Если речь идет об острой вещи (например, игле или куриной косточке), следует дать животному вату примерно 1-2 грамма, разделить ее на волокна и пропитать вазелиновым маслом.

Важно помнить, что вместо вазелина нельзя использовать другие масла. После этого питомцу следует дать пищу с обволакивающими свойствами, такие как геркулес или рис, и тогда обратиться к ветеринару. Пытаться вытащить предмет, массируя живот собаки, категорически запрещено.

Небольшие и неострые предметы, например, монеты или пуговицы, можно выводить из организма собаки, используя вазелиновое масло. Это же масло может быть полезно, если собака проглотила разгрызенную пластмассу. Дозировка масла составляет 1 мл на килограмм веса животного. Иногда даже дополнительная доза не причинит вреда, но поможет быстрее избавиться от "лишнего".

Что делать, если собака проглотила кусок резины или тряпку

Определить, что было съедено, можно с помощью УЗИ или рентгена. Предметы из материала, который трудно определить, а также тряпки или резиновые предметы не следует выводить с помощью вазелинового масла. Это может привести к разбуханию предмета и усилению перистальтики, что приведет к еще большему закупориванию ЖКТ. Если возможно, следует провести УЗИ и рентген.

В случае наличия времени рентген можно провести с контрастом, что поможет лучше определить инородные предметы. Попытки помочь питомцу могут только усугубить его состояние или причинить внутренние повреждения.

Когда промедление может стоить жизни

Если у собаки есть удача, то она может избавиться от проглоченного самостоятельно, однако это далеко не всегда происходит. Владельцу стоит обратить внимание на следующие признаки: рвота после еды или даже после питья, собака горбится от боли, в стуле присутствует слизь или кровь, питомец отказывается от еды, кашляет, либо проявляет излишнее беспокойство.

Если возникают подозрения, владелец должен незамедлительно обратиться к ветеринару. По прибытии, или даже по пути, следует сообщить о подозрении на проглоченное инородное тело. Владелец должен настаивать на полном обследовании собаки. Любые попытки отложить лечение до утра не принимаются, так как утром может быть уже слишком поздно для операции.

Даже в случае успеха операции спасения животного, затраты будут намного выше, чем если бы действия были предприняты сразу. Не стоит отказываться от диагностической лапаротомии. Появление и исчезание симптомов может свидетельствовать о частичном закупоривании ЖКТ.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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