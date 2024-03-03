Это самый нужный прибор для владельцев собак: с ним можно легко справиться с шерстью

Самый нужный прибор для шерсти

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хотелось бы остановиться на инструменте, который в последнее время завоевал широкую популярность среди собаководов – фурминаторе.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Для владельцев длинношерстных собак он стал настоящим спасением, особенно в период линьки. Фурминатор представляет собой инструмент, напоминающий гребень с частыми зубьями, прикрепленный к ручке. Благодаря использованию фурминатора, покровные и остевые волосы не запутываются, а удаляется лишь выпавшая шерсть.

Опыт показывает, что другие расчески могут запутывать и рвать шерсть, особенно если они имеют погнутые зубья или используются неопытным пользователем. В отличие от них, фурминатор имеет прочную конструкцию, что исключает деформацию зубьев.

Его эффективность заключается в способности распределять подкожное сало по всей длине шерсти, придавая волоскам блеск и упругость, улучшая кровоснабжение и обеспечивая массажный эффект. Во время линьки собаки часто испытывают дискомфорт из-за отмершей шерсти, которая мешает коже дышать, вызывает зуд и скатывается в колтуны.

Фурминатор помогает избавиться от этой проблемы, делая процесс ухода за шерстью более комфортным как для питомца, так и для его владельца. Этот инструмент подходит для шерсти любой длины и эффективен даже для собак с подшерстком, удаляя волоски, которые не могут выпасть самостоятельно.

Важно отметить, что фурминатор не оставляет собаку "лысой", как это может произойти после тримминга. Ряд пород, таких как собаки с мягкой кудрявой шерстью или тонкой, длинной и пушистой шерстью без подшерстка, не требуют использования фурминатора.