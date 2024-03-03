Как ваша собака может заменить врачей в больнице: четвероногие определяют даже сахар в крови

Как собаки читают людей

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Практически каждый владелец собаки имеет историю о том, как его питомец, обычно дружелюбный или по крайней мере лояльный к чужим, внезапно начинает проявлять агрессию по отношению к определенным людям.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Эта агрессия может быть направлена как на абсолютно незнакомых прохожих, так и на посетителей, приходящих в дом. Почему собака реагирует таким образом на определенных людей?

Механизмы восприятия "плохого" человека

Даже у самой доброй собаки могут возникнуть агрессивные реакции. Собаки обладают различными способностями, такими как ощущение изменения уровня сахара в крови у хозяина, предвещающее эпилептический приступ, или замечание новообразований.

Однако способность распознавать "добрых" и "плохих" людей вызывает споры. Многие владельцы собак утверждают, что их питомцы обладают этой способностью, в то время как другие сомневаются. Даже видимо обычный человек может вызвать агрессию у собаки, не предоставляя явных причин для этого. Например, собака может лаять, рычать или атаковать, кажется, без всякой причины.

Человек может вести себя спокойно, не поднимая голоса или рук, даже не обращая внимания на собаку и ее хозяина. При этом сама собака может быть доброй по натуре и хорошо воспитанной. Что заставляет собаку реагировать таким образом?

Причины агрессивного поведения

Собаки способны распознавать "плохих" людей даже без явного проявления отрицательных эмоций. Однако точные механизмы этого процесса до конца не изучены. Ученые выдвинули три гипотезы. Согласно первой, собаки, благодаря своему чувствительному обонянию, могут улавливать феромоны, выделяемые человеком в зависимости от его эмоционального состояния. Например, запах страха может вызвать агрессию у собаки. Кроме того, собаки могут читать выражение лица человека, его походку и жесты.

Важно понимать, что собака не виновата в своем поведении, поэтому наказание ее неоправданно.