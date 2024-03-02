Все владельцы кошек и собак в шоке: страшную правду об интеллекте каждого из них рассказали ученые

Существует общепринятое представление о том, что собаки являются самыми интеллектуальными среди домашних животных.
Однако недавнее исследование, проведенное нейрофизиологами, показало, что кошки скрывают свой высокий уровень интеллекта. Ученые из Бременского университета обнаружили, что мозг кошки обладает значительно большей плотностью нейронов.
В связи с этим размер мозга собаки не дает ей преимущества: у кошек лучше развита краткосрочная память и способность к логическому мышлению. Эксперименты показали, что кошки помнят о спрятанных лакомствах в течение 22 часов, в то время как собаки забывают о них уже через 5 минут. Кроме того, при предложении выбора между едой и игрой с хозяином, кошки чаще выбирали последнее.
Кошки не проявляют свой интеллект перед человеком и делают вид, будто они не очень умны, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Таким образом, они могут спокойно заниматься своими делами, не прерываясь из-за вмешательства людей.
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