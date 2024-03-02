Все владельцы кошек и собак в шоке: страшную правду об интеллекте каждого из них рассказали ученые

Ученые рассказали об интеллекте кошек

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует общепринятое представление о том, что собаки являются самыми интеллектуальными среди домашних животных.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако недавнее исследование, проведенное нейрофизиологами, показало, что кошки скрывают свой высокий уровень интеллекта. Ученые из Бременского университета обнаружили, что мозг кошки обладает значительно большей плотностью нейронов.

В связи с этим размер мозга собаки не дает ей преимущества: у кошек лучше развита краткосрочная память и способность к логическому мышлению. Эксперименты показали, что кошки помнят о спрятанных лакомствах в течение 22 часов, в то время как собаки забывают о них уже через 5 минут. Кроме того, при предложении выбора между едой и игрой с хозяином, кошки чаще выбирали последнее.

Кошки не проявляют свой интеллект перед человеком и делают вид, будто они не очень умны, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Таким образом, они могут спокойно заниматься своими делами, не прерываясь из-за вмешательства людей.