Кошки или собаки? Специалисты рассказали, кто из животных любит своего хозяина больше

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Кто из животных любит вас больше?

1:21
Зоосфера

Ученые из университета Орегон решили провести эксперимент, чтобы проверить распространенный миф о том, что кошки не испытывают привязанности к своим хозяевам.

Кто из животных любит вас больше?
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В результате исследования было выяснено, что этот миф не соответствует действительности: молодые котята проявляют к людям большую привязанность даже сравнивая с щенками.

Для проверки данной гипотезы было подобрано 80 котят в возрасте от 3 до 8 месяцев. Котята проходили испытания вместе со своими хозяевами, а эксперимент состоял из трех этапов.

Сначала животные находились в одной комнате с хозяевами и другими людьми, затем хозяева покидали помещение, а на последнем этапе возвращались обратно. Уровень привязанности кошек оценивался по их поведению: привязанные котята проявляли беспокойство при отсутствии хозяина.

Исследование показало, что 64% котят проявили сильную привязанность к людям, что превышает аналогичный показатель у щенков. Подобные результаты были получены и при тестировании взрослых кошек.

Для большинства кошек их хозяин является источником безопасности. Те кошки, которые не доверяют своим владельцам, чаще проявляют отчужденное поведение. Однако стоит отметить, что не все кошки ведут себя таким образом, как это предполагалось ранее.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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