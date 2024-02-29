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Секреты кошачьей анатомии: почему они выбирают позу лягушки

Кошачьи позы: разгадываем тайны анатомии и поведения

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Зоосфера

Анатомия кошачьего тела позволяет им принимать различные позы, включая самые экстравагантные. Например, они могут распластаться на животе и раздвинуть задние лапы, придавая своему виду сходство с лягушкой. Почему кошки выбирают такую необычную позу?

Кошачьи позы: разгадываем тайны анатомии и поведения
Фото: Wikipedia by Isasza is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На первый взгляд, кажется, что кошке может быть неудобно или даже больно, когда она принимает эту позу, но на самом деле это ее комфортное положение. Часто кошки принимают позу лягушки после интенсивных игр или беготни по дому, чтобы расслабиться и снять напряжение в мышцах. Они знают, что после физической активности важно растянуть мышцы.

Кроме того, поза лягушки помогает кошкам снизить температуру тела в жаркую погоду. В жару они предпочитают лежать на полу, где прохладнее, особенно если пол покрыт плиткой. Принимая позу лягушки, поверхность тела, которая охлаждается, увеличивается, что помогает им чувствовать себя более комфортно в жару.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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