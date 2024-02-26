Не рискуйте здоровьем вашего питомца: запрещённые продукты для кошек

Какие продукты опасны для кошек: рекомендации по питанию

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не кормите ваших кошек теми продуктами, которые могут повредить их здоровью.

Фото: Wikipedia by Serena is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Молочные продукты. Многие кошки обожают молоко или сметану, и хозяева радуют их этими угощениями. Однако молочные продукты не всегда полезны для них.

Организм взрослой кошки не может правильно усвоить лактозу, что может вызвать у них рвоту и понос.

Рыбная пища . Кормление кошек нежирным рыбным филе считается полезным, но стоит избегать давать им головы и хвосты рыбы. Острые рыбные кости могут повредить пищевод животного, а избыток фосфора в рыбе может привести к мочекаменной болезни. Кроме того, рыбные консервы могут содержать вредные консерванты.

. Кормление кошек нежирным рыбным филе считается полезным, но стоит избегать давать им головы и хвосты рыбы. Острые рыбные кости могут повредить пищевод животного, а избыток фосфора в рыбе может привести к мочекаменной болезни. Кроме того, рыбные консервы могут содержать вредные консерванты. Виноград и изюм . Несмотря на то, что некоторые кошки могут любить ягоды винограда, они не должны их есть. Эти ягоды могут вызвать у животных тяжелое отравление и проблемы с почками, что потребует специальной диеты.

. Несмотря на то, что некоторые кошки могут любить ягоды винограда, они не должны их есть. Эти ягоды могут вызвать у животных тяжелое отравление и проблемы с почками, что потребует специальной диеты. Шоколад . Лакомство шоколадом для кошек следует немедленно прекратить, так как шоколад содержит теобромин, что является смертельно опасным для них. Потребление шоколада может привести к сердечным проблемам, тахикардии и судорогам.

. Лакомство шоколадом для кошек следует немедленно прекратить, так как шоколад содержит теобромин, что является смертельно опасным для них. Потребление шоколада может привести к сердечным проблемам, тахикардии и судорогам. Колбасные изделия . Колбасные изделия содержат много специй, соли, перца и консервантов, которые могут быть вредны для кошек и вызвать проблемы с пищеварением и почками.

. Колбасные изделия содержат много специй, соли, перца и консервантов, которые могут быть вредны для кошек и вызвать проблемы с пищеварением и почками. Блюда с грибами . Грибы не представляют собой подходящую еду для кошек, так как они содержат токсичные вещества, которые могут навредить и отравить животное.

. Грибы не представляют собой подходящую еду для кошек, так как они содержат токсичные вещества, которые могут навредить и отравить животное. Лук. Кошки иногда могут попробовать сырой лук, но это вредная привычка, так как лук разрушает кровеносные клетки, что может привести к анемии и раздражению желудка.