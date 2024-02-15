Язык любви: как расшифровать поведение вашего домашнего питомца

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Ветеринар Левченко рассказала, могут ли домашние животные чувствовать любовь

Зоосфера

Животные не проявляют любовь в том понимании, как это делают люди, так как это сложное социальное чувство. Однако они точно способны к привязанности и доверию, и домашние питомцы могут выражать свои эмоции своему хозяину. Об этом рассказывает ветеринарный врач и зоопсихолог Донской государственной ветеринарной клиники Наталья Левченко.

Ветеринар Левченко рассказала, могут ли домашние животные чувствовать любовь
Фото: Wikipedia by Austin Kirk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она отмечает, что собаки и кошки являются очень социальными животными, и для них очень важно регулярное общение. У собак хорошо развит язык тела, и они выражают свою привязанность прижиманием ушей, облизыванием носа, вилянием хвоста, закрытием глаз, а также расслаблением.

Кроме того, они могут приносить игрушки и подставлять свой живот для того, чтобы их погладили, как знак любви и доверия.

Для кошек самым явным знаком привязанности будет сон рядом с человеком, особенно если они ложатся около головы или шеи. Если кошка подходит, чтобы ее погладили, и при этом легонько царапается, это тоже можно рассматривать как проявление любви.

Если хочется выразить свою любовь к питомцу, то лучше использовать способы, которые понятны и комфортны для животного: не стоит слишком сильно обнимать, тискать или кормить их из своей тарелки, подчеркивает ветеринарный врач. По словам эксперта, прикосновения к ушам и объятия в целом могут быть неприятными для животных, и часто в эти моменты они просто терпят.

"Кормление едой со стола также не лучший способ выражения любви, поскольку такая пища может негативно сказываться на здоровье питомца", — подчеркивает Левченко.

Лучше всего подходить тактично: выбирать момент, когда животное не занято или не спит, пригласить его к себе и погладить по спине. Согласно эксперту, это предложение физического контакта, что особенно важно для кошек, которые не всегда готовы к общению.

Ненавязчивое поглаживание в области спины как бы спрашивает разрешение. Если животное начинает мурлыкать, тереться или вилять хвостом, то это можно рассматривать как положительный отклик, показывающий, что связь между вами установлена. Пригласить, погладить и поиграть с любимой игрушкой — это самые лучшие проявления любви, утверждает зоопсихолог.

Кроме привязанности и доверия, у животных есть и другие чувства, необходимые для их выживания в природе, такие как страх, голод, испуг, раздражение от неприятных звуков, холодной воды или жары.

Но все социальные чувства, такие как стыд, вина или скорбь, не свойственны животным. Когда вы, например, ругаете собаку за порванную обувь, а она мило прижимает ушки и уходит, это скорее всего страх, а не ощущение вины, уточняет Наталья Левченко.

"Часто владельцы неправильно понимают своих питомцев", — замечает ветеринарный врач.

Например, они могут путать страх с агрессией. Примером может служить ситуация, когда кажущаяся отважной маленькая чихуахуа бросается на больших собак на улице — на самом деле это просто проявление страха. А если кошка метит кровать хозяина, то это скорее проявление страха, а не месть.

"У меня был случай, когда у хозяина кошки был нестабильный график работы, он мог прийти домой либо в 17:00, либо в два часа ночи. Это вызывало стресс у кошки, поскольку у нее не было режима. Животные любят стабильность", — добавляет Левченко.

При потере хозяина или разлуке с ним животные действительно испытывают грусть и тоску, и иногда даже могут заболеть.

"У меня были случаи, когда кошки начинали страдать от идиопатического цистита после потери хозяина или другой кошки в семье. Но на самом деле они скучают по своей обычной жизни и по своему хозяину, к которому привыкли", — добавляет зоопсихолог.

Если найдется человек, который сможет установить хороший контакт с животным, удовлетворить его потребности в еде и внимании, то со временем животное адаптируется и перестанет скучать рядом с новым хозяином, заключает ветеринарный врач.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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