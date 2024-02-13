Получила 35 000 рублей: в Карелии сбитая с ног собакой женщина отсудила у хозяйки животного деньги

В Карелии женщина, получившая травмы из-за сорвавшейся с поводка собаки, получила денежную компенсацию

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В октябре прошлого года жительница Карелии стала жертвой несчастного случая, когда чужая собака сбила ее с ног, что привело к серьезным травмам. После инцидента женщина была вынуждена пройти длительное лечение, пробыв под медицинским наблюдением почти в течение месяца.

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На основании полученных травм и страданий, вызванных инцидентом, женщина обратилась в суд, требуя компенсацию за причиненный ей вред. В своем заявлении в суд она отметила, что помимо физических травм она также пережила эмоциональные страдания, была ограничена в движениях и не могла самостоятельно заботиться о своем малолетнем ребенке. Она также подчеркнула, что ее обычный образ жизни был нарушен, поскольку она не могла продолжать заниматься спортом или посещать бассейн из-за полученных травм, сообщает karelinform.ru.

Владелец собаки объяснила, что ее питомец случайно сорвался с поводка, и она не могла предвидеть или предотвратить инцидент.

Питкярантский городской суд частично удовлетворил иск пострадавшей женщины и признал виновной хозяйку собаки. Суд вынес решение о взыскании с хозяйки собаки компенсации в размере 35 000 рублей в качестве возмещения причиненных вредов.