В октябре прошлого года жительница Карелии стала жертвой несчастного случая, когда чужая собака сбила ее с ног, что привело к серьезным травмам. После инцидента женщина была вынуждена пройти длительное лечение, пробыв под медицинским наблюдением почти в течение месяца.
На основании полученных травм и страданий, вызванных инцидентом, женщина обратилась в суд, требуя компенсацию за причиненный ей вред. В своем заявлении в суд она отметила, что помимо физических травм она также пережила эмоциональные страдания, была ограничена в движениях и не могла самостоятельно заботиться о своем малолетнем ребенке. Она также подчеркнула, что ее обычный образ жизни был нарушен, поскольку она не могла продолжать заниматься спортом или посещать бассейн из-за полученных травм, сообщает karelinform.ru.
Владелец собаки объяснила, что ее питомец случайно сорвался с поводка, и она не могла предвидеть или предотвратить инцидент.
Питкярантский городской суд частично удовлетворил иск пострадавшей женщины и признал виновной хозяйку собаки. Суд вынес решение о взыскании с хозяйки собаки компенсации в размере 35 000 рублей в качестве возмещения причиненных вредов.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.