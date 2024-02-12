Почему взрослые собаки грызут вещи: причины и советы кинологов

Как избежать привычки грызть у собаки: советы по воспитанию

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы когда-либо воспитывали щенка, то наверняка сталкивались с интересным периодом прорезывания зубов у вашего малыша.

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На этом этапе ваш питомец склонен грызть все, что попадется, лишь бы "почесать" свои новые зубы.

Однако, хотя поведение маленьких щенков вполне объяснимо, взрослые собаки также могут сохранять эту привычку, вызывая вопросы. Кинологи выделяют три основные причины:

Память из детства . Если щенка оставляют на длительное время в одиночестве, хозяин не принимает активного участия в его воспитании, и он начинает грызть вещи или мебель, то есть вероятность, что это поведение закрепится. Чтобы избежать этого, важно предложить питомцу игрушки, соответствующие его возрасту и потребностям, когда вы замечаете такие действия.

. Если щенка оставляют на длительное время в одиночестве, хозяин не принимает активного участия в его воспитании, и он начинает грызть вещи или мебель, то есть вероятность, что это поведение закрепится. Чтобы избежать этого, важно предложить питомцу игрушки, соответствующие его возрасту и потребностям, когда вы замечаете такие действия. Ощущение одиночества . Собаки нуждаются в постоянном контакте с людьми: без хозяина они могут чувствовать себя очень одиноко. В таких ситуациях они могут начать грызть вещи из-за чувства безысходности. Если главный человек отсутствует, остальные члены семьи должны уделить больше внимания питомцу, чтобы отвлечь его от грустных мыслей.

. Собаки нуждаются в постоянном контакте с людьми: без хозяина они могут чувствовать себя очень одиноко. В таких ситуациях они могут начать грызть вещи из-за чувства безысходности. Если главный человек отсутствует, остальные члены семьи должны уделить больше внимания питомцу, чтобы отвлечь его от грустных мыслей. Недостаток развлечений. Собакам нужно разнообразие и занятия, иначе они могут начать искать развлечения сами. Если вы не обеспечиваете своего питомца достаточным уровнем активности, мало гуляете с ним или играете вместе, то он может пытаться привлечь ваше внимание любыми доступными средствами.

Важно помнить, что в таких случаях собака может приветствовать даже негативное внимание. Поэтому важно обеспечить вашего питомца не только крышей над головой и едой, но и достаточным количеством совместных занятий.