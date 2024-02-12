Питомец через нос: знаки здоровья и что они могут означать

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От носа до здоровья: что говорят мордашки наших любимцев

3:09
Зоосфера

Многие владельцы животных признают, что испытывают особую привязанность к милым мордашкам своих питомцев.

От носа до здоровья: что говорят мордашки наших любимцев
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тем не менее, через этот важный орган можно оценить состояние здоровья вашего питомца. Многие считают, что влажный и прохладный нос является основным индикатором здоровья собаки, и это имеет основание. То же самое относится и к кошкам. Нос у кошек, биологически говоря, это носовое зеркало, которое обычно соответствует цвету их меха.

Например, у черных кошек носовое зеркало часто черное, у серых и полосатых — серое. У кошек с белыми мордочками носовое зеркало обычно розовое. Интересно, что у каждой кошки узор на носовом зеркале уникален, подобно отпечаткам пальцев или радужной оболочке глаз.

У здоровых животных носовое зеркало чистое, прохладное и слегка влажное, без никаких выделений или корочек. Их дыхание свободное.

Если нос вашего питомца горячий, стоит внимательно его осмотреть. У здоровой кошки нос покрыт слизью, которая помогает ей улавливать запахи. В случае повышенной температуры у питомца нос быстро пересыхает.

Однако сухой нос может быть признаком того, что ваш питомец спит или только что проснулся. Влажный нос, хотя и является хорошим индикатором здоровья, лишь один из многих. Следует обратить внимание и на другие признаки:

  • Активность вашего питомца.
  • Его аппетит.
  • Состояние стула и мочеиспускание.
  • Отсутствие рвоты или поноса.
  • Состояние шерсти.
  • Наличие слизистых или гнойных выделений из глаз и носа.
  • Кашель или насморк.
  • Воспаления или язвы на носовом зеркале.

У рыжих кошек иногда могут появляться особые пигментные пятна на носу, которые называются лентиго. Они также могут появиться на веках, губах и деснах.

Иногда изменение цвета носового зеркала может быть вызвано аллергией, гормональными проблемами или заражением паразитами. В летнее время мочка носа часто темнеет под воздействием солнечных лучей, как и кожа человека.

Если изменение цвета носового зеркала сопровождается вялостью или беспокойством вашего питомца, лучше всего обратиться к ветеринару и сдать анализ крови. Иногда пигментация мочки носа и сухость кожи могут быть связаны с нехваткой цинка, витамина Е и ненасыщенных жирных кислот типа омега-3. В этом случае могут помочь витаминные добавки для кожи и шерсти.

Следует быть бдительным при появлении корочек и ранок на носу, так как это может указывать на аллергию, дерматит или даже инфекционное заболевание. Лучше всего сдать анализ соскоба в ветеринарной клинике, особенно если подозревается кальцевироз кошек.

При кальцевирозе на носу и ушах могут появиться ранки и корочки, а у кошки — конъюнктивит, повышенная температура тела и проблемы с дыханием. Если обнаружены эти признаки, необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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