Выбор домашнего питомца: плюсы и минусы щенка, котенка, попугая и хомяка

Завести домашнего питомца для ребенка: что нужно учесть перед решением

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваш ребенок тоже мечтает о том, чтобы завести себе домашнего питомца — будь то щенок, котенок, попугай или хомячок? Перед тем как сделать окончательное решение, стоит взвесить все за и против.

Фото: https://hamsters101.com/

Рассмотрим, какие негативные аспекты могут возникнуть при решении о приобретении питомца для вашего ребенка.

Собаки. Приобретение щенка для детей лучше проводить уже в подростковом возрасте, чтобы они могли самостоятельно заботиться о нем, выгуливать и обучать. Однако следует избегать выбора слишком крупных и агрессивных пород, чтобы избежать травмирования психики ребенка.

Уход за собакой и ее дрессировка могут помочь ребенку взрослеть и становиться более самостоятельным. Однако есть риск того, что щенок может надоесть вашему малышу, и в этом случае обязанность по уходу за четвероногим другом ляжет на ваши плечи.

Кошки . Маленьким детям кошки могут быть противопоказаны, так как они не всегда предпочитают активные игры и не любят, когда нарушают их территорию. Они могут поцарапать ребенка, что иногда может привести к бартонеллезу — инфекции, вызываемой царапинами и характеризующейся увеличением лимфоузлов. Однако если ребенок наладит контакт с кошкой, это может сделать его более спокойным, рассудительным и нежным.

. Маленьким детям кошки могут быть противопоказаны, так как они не всегда предпочитают активные игры и не любят, когда нарушают их территорию. Они могут поцарапать ребенка, что иногда может привести к бартонеллезу — инфекции, вызываемой царапинами и характеризующейся увеличением лимфоузлов. Однако если ребенок наладит контакт с кошкой, это может сделать его более спокойным, рассудительным и нежным. Птицы . Птицы не являются самыми чистоплотными домашними животными: в их перьях и помете могут содержаться болезнетворные микроорганизмы и аллергены. Некоторые психологи считают, что птицы, которые находятся постоянно в клетке, могут оказывать угнетающее воздействие на психику ребенка.

. Птицы не являются самыми чистоплотными домашними животными: в их перьях и помете могут содержаться болезнетворные микроорганизмы и аллергены. Некоторые психологи считают, что птицы, которые находятся постоянно в клетке, могут оказывать угнетающее воздействие на психику ребенка. Грызуны. Грызуны считаются чистоплотными и неприхотливыми питомцами, но обычно они имеют маленький размер. Существует риск того, что во время игр с домашним питомцем ребенок может его случайно травмировать или задушить. Однако при правильном уходе они могут стать одними из лучших домашних животных для детей.