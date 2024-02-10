Почему кошки иногда игнорируют своих хозяев: объяснение от экспертов

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Кошки и их непредсказуемое поведение: почему питомцы могут проявлять нежелание общаться

1:18
Зоосфера

Домашние кошки все еще остаются одними из самых популярных и загадочных животных на земле.

Кошки и их непредсказуемое поведение: почему питомцы могут проявлять нежелание общаться
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License

Несмотря на привязанность людей, иногда наши питомцы могут проявлять нежелание общаться с нами.

На первый взгляд, кажется, что нет никакой видимой причины для такого поведения.

Однако специалисты пришли к выводу, что есть объяснение этому явлению. Некоторые владельцы кошек замечают, что их любимица встречает их после работы с такой же радостью, как преданный пес.

Каждый ответственный хозяин начинает размышлять, почему так происходит. Первой мыслью приходит на ум возможная обида питомца. Однако это далеко не всегда так.

Если кошка действительно обижается, то это проявляется иными способами.

Скорее всего, в данный момент ваш питомец находится в глубоком сне, игнорируя любые звуки вокруг. Ведь кошки проводят примерно 70% своей жизни в состоянии сна.

Кроме того, животное может игнорировать вас просто потому, что у него нет настроения. И оказывается, в этом отношении кошки очень похожи на людей.

Эти же правила распространяются и на игнорирование собственного имени.

Просто оставьте кошку в покое, дайте ей время "выйти из депрессии", и она снова станет вашим ласковым компаньоном.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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