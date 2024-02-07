Кошачье мурлыкание: естественное средство против стресса и бессонницы

Как мурлыкание кошек влияет на ваше самочувствие и здоровье

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы кошек наслаждаются, когда их прекрасные питомцы начинают мурлыкать, создавая приятную и уютную обстановку в доме. Этот звуковой эффект мгновенно поднимает настроение, благоприятно воздействуя на наше самочувствие.

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Исследования показывают, что кошачье мурлыканье оказывает не только психологическое воздействие, но и влияет на физиологию человека:

Проведение времени с мурлыкающей кошкой, особенно рядом в постели, способствует борьбе с бессонницей, улучшает качество сна и помогает быстрее заснуть.

Производство этого приятного звука кошкой может снизить уровень стресса и улучшить наше общее самочувствие.

Вместо принятия таблеток от головной или зубной боли, обнимание кошки и ее мурлыканье могут помочь уменьшить неприятные ощущения.

Регулярное общение с мурлыкающей кошкой считается благоприятным для сердечно-сосудистой системы и способствует улучшению здоровья.

Таким образом, есть много аргументов в пользу того, чтобы насладиться зимним вечером в обществе своего пушистого друга с максимальной выгодой для обоих.