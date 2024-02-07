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Мягкий или строгий: как найти баланс в воспитании вашей собаки

Правильное воспитание собаки: избегайте ошибок и достигните гармонии

1:13
Зоосфера

Существует убеждение, что при мягком и гибком владельце даже самый дружелюбный пес может вдруг проявить лидерские качества и представить себя вожаком.

Правильное воспитание собаки: избегайте ошибок и достигните гармонии
Фото: Own work by Marlies Kloet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В таком случае собака может перестать подчиняться и выполнять команды того, кто стоит ниже нее в иерархии.

Поэтому некоторым владельцам собак рекомендуют проявлять к животному больше строгости, показывая свое доминирование. Однако важно понимать, что обе крайности могут привести к негативным последствиям. Если вы слишком мягкий, то, естественно, ваша собака будет считать себя главной.

Это связано с тем, что, несмотря на социализацию и близость к человеку, собака по-прежнему придерживается законов стаи.

Однако быть слишком строгим также не рекомендуется.

Собака может просто начать бояться своего хозяина, но это не будет иметь ничего общего с позитивными эмоциями.

Поэтому старайтесь быть для своего питомца настоящим, но не жестким и агрессивным лидером. Важно помнить, что применение физических наказаний неэффективно: наказания могут только нарушить вашу связь с собакой. Собаки лучше реагируют на строгий голос, щелчок по носу. Максимум, что можно себе позволить, - это удар ладонью по свернутой газете.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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