Мягкий или строгий: как найти баланс в воспитании вашей собаки

Существует убеждение, что при мягком и гибком владельце даже самый дружелюбный пес может вдруг проявить лидерские качества и представить себя вожаком.
В таком случае собака может перестать подчиняться и выполнять команды того, кто стоит ниже нее в иерархии.
Поэтому некоторым владельцам собак рекомендуют проявлять к животному больше строгости, показывая свое доминирование. Однако важно понимать, что обе крайности могут привести к негативным последствиям. Если вы слишком мягкий, то, естественно, ваша собака будет считать себя главной.
Это связано с тем, что, несмотря на социализацию и близость к человеку, собака по-прежнему придерживается законов стаи.
Однако быть слишком строгим также не рекомендуется.
Собака может просто начать бояться своего хозяина, но это не будет иметь ничего общего с позитивными эмоциями.
Поэтому старайтесь быть для своего питомца настоящим, но не жестким и агрессивным лидером. Важно помнить, что применение физических наказаний неэффективно: наказания могут только нарушить вашу связь с собакой. Собаки лучше реагируют на строгий голос, щелчок по носу. Максимум, что можно себе позволить, - это удар ладонью по свернутой газете.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.